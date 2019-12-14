В центре Нижнего Тагила неизвестные пытались украсть чугунную трубу от действующей ливнёвки

На берегу реки Тагил в районе дома № 74а по улице Красноармейской неизвестные выкопали при помощи экскаватора и повредили 15 метров чугунной трубы ливневой канализации. ЧП случилось днём 13 декабря. Труба диаметром в один метр оказалась действующей. Она была проложена для обслуживания улиц Выи – Красноармейской, Космонавтов и других, содержанием которых сейчас занимается МУП «Тагилдорстрой».

«Главный инженер Службы заказчика городского хозяйства проезжал мимо и увидел, что что-то копают, свернул в парк, а там экскаватор трубу выкапывает. Он позвонил нам и вызвал полицию. Мы туда выехали, думали, это какая-то брошенная труба, а оказалось, действующая ливнёвка», – рассказал АН «Между строк» директор муниципального предприятия Игорь Васильев.

Сейчас в «Тагилдорстрое» устанавливают сумму причинённого ущерба.

«Сломали чугунную трубу, её уже не восстановить. Теперь нужно будет новую трубу покупать и делать. Может, пластик туда поставим, сейчас решаем этот вопрос», – добавил Васильев.

Полиции удалось задержать злоумышленников на месте преступления. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают личности его исполнителей и заказчика.