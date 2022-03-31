«Лишь бы реализовать глупую идею». Общественница раскритиковала «инновационные» остановки в Нижнем Тагиле

Руководитель благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анна Межова жёстко высказалась в соцсетях по поводу содержания остановок общественного транспорта в муниципалитете. Особенно женщину возмутил тот факт, что, модернизируя систему контроля над общественным транспортом, чиновники не позаботились о внешнем виде и функциональности остановочных комплексов.

«Мы же все понимаем, что вот такие “чудесные” остановки — решение дядей, которые не пользуются общественным транспортом и не представляют все прелести передвижения по городу без автомобиля. Не чищенные от снега пешеходные переходы мы пережили, сейчас миримся с грязью и гололёдом. Вот теперь повесили табло электронное, чтобы люди могли посмотреть время прибытия автобусов. При этом остановки от дождей и ветра не спасают. Такие инновационные таблички удобны только алкашам — контролировать время и вести беседы самими с собой. Долго ли провисит это новшество? Конечно же, нет, но тех самых дядей это не особо интересует, им лишь бы реализовать глупую идею на грязных остановках», — написала Анна.

В качестве примера Межова привела транспортную инфраструктуру Санкт-Петербурга, где до сих пор используются обычные маршрутоуказатели. Также общественница отметила, что в крупных городах работают различные мобильные приложения, где можно отследить нужный маршрут.

«Это было бы идеально. Я понимаю, нам далеко до этого, но если разумно смотреть на вещи, то в Нижнем Тагиле достаточно повесить таблички и настроить расписание маршрутов. Можно ещё остановки отмыть от рекламы. Но опять же, скоро выборы, зачем их приводить в порядок?» — рассуждает Анна.

Напомним, на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в Нижнем Тагиле выделено 400 млн рублей в рамках глобального проекта по развитию цифровой инфраструктуры дорожной сети. Проект рассчитан на пять лет. В 2021 году на ИТС было выделено 67 млн рублей, а в 2022-м планируется потратить ещё 62 млн 152 тысячи рублей.

ИТС автоматически будет фиксировать нарушения ПДД, управлять светофорами, мониторить условия движения в реальном времени, а также информировать участников движения о дорожных условиях, графиках движения общественного транспорта, наличии свободных мест на парковках. В рамках ИТС в Нижнем Тагиле ранее установили светофоры с дополнительной информационной секцией для водителей, напоминающей им про пешеходов. В октябре 2021 года в городе появились электронные табло, показывающие расписание движения транспорта.