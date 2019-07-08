Лазарева, БГ, Налич и другие музыканты записали клип в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Сразу несколько известных российских музыкантов записали музыкальное видео в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

Инициатором идеи стала артистка и телеведущая Татьяна Лазарева. Её поддержали Борис Гребенщиков, Пётр Налич, Андрей Макаревич, Manizha, Рома Зверь и Алексей Кортнев. Вместе они исполнили песню Чиж & Со «Русская».

«Все мои друзья-музыканты, которые снялись в этом клипе, поддерживают несправедливо осужденных людей и так же обеспокоены судьбой отечества, как и все мы — граждане нашей страны», — написала в Facebook Татьяна Лазарева.

В прошлом году телеведущая, совместно с актрисой Яной Трояновой, стала организатором «Марша матерей», который прошёл 15 августа 2018 года в Москве, в поддержку 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Лазарева также напомнила, что фигурантам «Нового величия» грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, по делу «Нового величия» проходят десять человек, их задержали в марте 2018 года. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества и участия в нём с целью свержения государственного строя в России. В июле этого года Росфинмониторинг включил фигурантов дела «Нового величия» в список террористов и экстремистов.