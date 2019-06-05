Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг включил фигурантов дела «Нового величия» в список террористов и экстремистов, сообщает телеграм-канал «Маховик политических репрессий».

В список попали Анна Павликова, Мария Дубовик, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов и Максим Рощин. Туда не включили ещё одного фигуранта дела Дмитрия Полетаева. Попадание в список предполагает запрет на совершение банковских операций и блокировку денег на счетах.

По делу «Нового величия» проходят десять человек, их задержали в марте 2018 года. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нём с целью свержения государственного строя в России. Их защита утверждает, что фигуранты дела стали жертвами провокации со стороны спецслужб, чьи сотрудники внедрились в компанию молодых людей. Прокуратура проводила проверку по этой жалобе и не нашла подстрекательства в деле.

В марте 2019 года суд вынес первый приговор по этому делу — Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, признав свою вину и заключив сделку со следствием.