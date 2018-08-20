«Стал жертвой провокатора и подстрекателя». Фигурант дела «Нового величия» написал открытое письмо

Портал «ОВД-Инфо» опубликовал письмо находящегося под арестом участника организации «Новое величие» Дмитрия Полетаева. Письмо журналистам передала его мать. Полетаев подчёркивает, что «стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу, которая на начальном уровне была разработана, чтобы сделать обычных людей боевиками».

«При этом обучить их идеалистическим мировоззрениям, с которыми ими можно было манипулировать. Очень тонко и практически незаметно…» — пишет Полетаев.

Он заявляет, что сильно нуждается в любой поддержке: моральной и финансовой.

«Буду очень рад, если посодействуете моему скорейшему освобождению, ведь я в свою очередь стал понимать, каково это — быть в месте, где тебя везде на 80% ограничивают», — пишет он.

Часть письма не была опубликована по просьбе матери Полетаева.

Напомним, десять активистов движения «Новое величие» обвиняются в организации экстремистского сообщества. В марте Дорогомиловский суд Москвы отправил их под арест. Все обвиняемые утверждают, что одним из лидеров «Нового величия» был человек, внедрившийся туда для передачи информации полицейским. За время нахождения под стражей состояние здоровья двух фигуранток — Анны Павликовой и Марии Дубовик — серьёзно ухудшилось. Под давлением общественности и после ходатайства следствия суд отправил девушек под домашний арест.

Помимо Полетаева, Павликовой и Дубовик, были арестованы Руслан Костыленков (следствие называет его лидером организации), Вячеслав Крюков и Пётр Карамзин.

Обвинение строится на показаниях трёх мужчин, избежавших ареста, один из которых рассказывал, что был внедрён в группу по заданию. Протоколы допросов этих людей практически полностью изъяты из материалов дела.

15 августа в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге прошёл «Марш матерей» в поддержку фигуранток дела «Нового величия» 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Организаторы «Марша матерей» не подавали заявку в мэрию Москвы. Чиновники уговаривали отменить акцию, а прокуратура направила предостережение об уголовной ответственности организаторам, среди которых актриса Яна Троянова и журналистка Анна Наринская. Тем не менее акция состоялась, и прошла она без задержаний.