Суд отпустил Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО под домашний арест

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и перевёл из СИЗО под домашний арест 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, обвиняемых по делу «Нового величия». Первую домой отпустили Аню, сразу после неё судья рассмотрела и удовлетворила ходатайство в отношении Маши, заставив ждать себя из совещательной комнаты почти час.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения Павликовой и Дубовик в среду, 15 августа, объяснив это тем, что все свидетели по делу допрошены, экспертизы назначены, осталось ознакомить обвиняемых с заключением экспертов и поэтому оснований оставлять обвиняемых под стражей нет. О ходатайстве следствия стало известно за несколько часов до несогласованной с властями акции «Марш матерей» в поддержку фигуранток уголовного дела. Утром того же дня предостережения от прокуратуры об уголовной ответственности получили организаторы марша актриса Яна Троянова и журналистка Анна Наринская. Тем не менее марш состоялся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Участники акциии с игрушками в руках требовали освободить Павликову и Дубовик из СИЗО. У здания Верховного суда в Москве люди скандировали: «Свободу!» и «Детям не место в камере!» Акция не была согласована с властями, но везде завершилась без задержаний.

Десять активистов движения «Новое величие» обвиняются в организации экстремистского сообщества. В марте Дорогомиловский суд Москвы отправил их под арест. Обвиняемые утверждают, что одним из лидеров «Нового величия» был человек, внедрившийся туда для передачи информации полицейским. За время нахождения под стражей состояние здоровья двух фигуранток — Анны Павликовой и Марии Дубовик — серьёзно ухудшилось. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов призывали отпустить девушек из СИЗО.