Качканарские врачи записали обращение к Путину после массовых увольнений в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Работники акушерско-гинекологического отделения ЦГБ Качканара записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, пишет 66.ru. Видео опубликовано в группе «Новый Качканар» в социальной сети «ВКонтакте».

Врачи рассказали, что их заработные платы «снизились до минимума, несмотря на большой стаж работы», а оптимизация привела к повышенной нагрузке на медработников.

«Медики работают на износ с минимальной оплатой труда. Чтобы хоть что-то заработать, нам приходится работать на полторы-две ставки и практически жить в отделении. У нас тоже есть дети, которых надо кормить, одевать, обучать. По факту наши зарплаты только снижаются, условия труда ухудшаются. Всё это руководство объясняет повышенной экономией. Экономят на живых людях. Очень просим обратить внимание на нашу критическую ситуацию и помочь, так как нам уже обратиться за помощью не к кому», — рассказали медицинские работники.

Врачи также заявили, что региональное руководство «даже не пытается» соблюдать майские указы президента: отсутствуют премии, снижены выплаты за ножные дежурства (со 100% до 20%), отсутствует оплата за вредные условия труда, отменены дополнительные отпуска.

Также стало известно, что из больницы Пятигорска уволились все врачи-травматологи — их не устраивала система оплаты и условия труда.

Напомним, три хирурга уволились из Демидовской больницы Нижнего Тагила в июле. В начале августа главврач медицинского учреждения заявлял, что в больнице работают два хирурга, один врач находится на больничном, ещё один — в отпуске. В соцсетях же писали, что в медучреждении «из-за невыносимых условий» за последние две недели уволились четверо врачей из пяти и оказывать медицинскую помощь тагильчанам якобы практически некому.

Как сообщал ТАСС председатель комитета по социальной политике регионального парламента, депутат от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин, возросшая нагрузка в связи с уходом трёх врачей из Демидовской больницы стала одной из причин массового увольнения хирургов Центральной городской больницы № 1. Желание уволиться выразили шесть хирургов, позже появилась информация, что один из них уже отозвал заявление.

В связи с возникшей ситуацией губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведёт совещание по улучшению ситуации в здравоохранении региона, накануне он подчеркнул, что ситуация находится у него на контроле. Также скандал с массовым увольнением хирургов находится под пристальным вниманием Кремля.