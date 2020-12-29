К Среднеуральскому монастырю прибыл мобильный пункт управления правительства региона

К Среднеуральскому монастырю, где ночью задержали бывшего схиигумена Сергия, прибыли спецмашины МЧС, а также подвижной пункт управления правительства Свердловской области, пишет E1.ru. Также у монастыря с утра стоит газовоз — в монастыре его обычно используют для подвоза топлива. Цель его нахождения там до сих пор неизвестна.﻿﻿

Вице-губернатор Сергей Бидонько, который курирует внутреннюю политику Свердловской области, заявил, что власти были проинформированы о штурме Среднеуральского женского монастыря.

«Все были в курсе происходящего. Шло расследование, оно пришло к определённому логическому завершению. Конечно, все были проинформированы, что такое [штурм монастыря] будет», — рассказал Сергей Бидонько.

По словам чиновника, необходимо, чтобы монастырь после летних и осенних событий вернулся в лоно Русской православной церкви.

«Основная задача — чтобы люди, которые там находятся, правильно себя ощущали. Я думаю, что новый митрополит [Евгений Кульберг] вместе с епархией с этим справятся», — подчеркнул Бидонько.

Екатеринбургская епархия отправила в Среднеуральский женский монастырь, на территорию которого представители РПЦ не могли попасть с июня 2020 года, свою делегацию. В обитель отправились сёстры службы милосердия во главе с руководителем отдела социального служения протоиереем Евгением Попиченко. Однако на данный момент представителям епархии не удаётся попасть внутрь монастыря.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Напомним, в ночь на 29 декабря силовики штурмом взяли Среднеуральский монастырь и задержали отца Сергия. Скандального священника, отлучённого от церкви, уже конвоировали в Москву, где в Басманном суде ему выберут меру пресечения. Кроме того, силовики задержали пресс-секретаря бывшего отца Сергия (Романова) Всеволода Могучева — ему также должны избрать меру пресечения.

Обвиняют Сергия сразу по трём статьям Уголовного кодекса, последнее дело возбуждено по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица») из-за выложенного на YouTube ролика с призывами к самоубийству. На этот ролик пожаловался уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.