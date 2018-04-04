К главе кемеровского МЧС пришли с обыском

В частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова проводится обыск, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

По словам собеседника, следственные действия в доме Мамонтова связаны среди прочего с уголовным делом, возбуждённым из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Отмечается, что всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.

В Кемерове 25 марта произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Большинство погибших находились в одном из кинозалов на последнем этаже ТЦ, откуда их не успели эвакуировать.

Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержаны шесть человек. В ТЦ «Зимняя вишня», по предварительным данным расследования, были нарушены правила противопожарной безопасности.