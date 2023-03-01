Из-за неоднократных хакерских атак в Нижнем Тагиле отменили тестирование уличных сирен

В Нижнем Тагиле из-за неоднократных хакерских атак перенесли тестирование уличных сирен, которые в рамках комплексной плановой проверки должны были завыть сегодня в 10:40. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии.

«В соответствии с решением МЧС России, в связи с хакерскими атаками, принято решение о переносе комплексной проверки системы оповещения. 1 марта запуска сирен не будет», — уточнили АН «Между строк» в администрации города.

Напомним, на прошлой неделе, 22 февраля, жители нескольких городов России в эфире радиостанций Comedy Radio, «Юмор FM» и «Авторадио» услышали ложные сообщения об угрозе ракетного удара и объявлении воздушной тревоги. Кроме того, накануне, 28 февраля, некоторые российские телеканалы и радиостанции вновь транслировали предупреждения о воздушной тревоге. Оба раза сообщения оказались фейковыми.