В эфире нескольких российских радиостанций прозвучали предупреждения об угрозе ракетного удара

Сегодня, 22 февраля, жители нескольких городов России в эфире радиостанций «Comedy Radio», «Юмор FM» и «Авторадио» услышали сообщения об угрозе ракетного удара и объявлении воздушной тревоги.

«Внимание, внимание! Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие! Внимание, угроза ракетного удара», — прозвучало в эфире.

Радиостанции объяснили в своих соцсетях, что экстренные сообщения о воздушной тревоге, передаваемые в эфир, не соответствуют действительности.

«Сегодня в некоторых регионах слушатели в эфире “Comedy Radio” могли услышать сигнал тревоги и текстовое сообщение с просьбой проследовать в укрытие.

Поясняем: произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире идёт несанкционированная врезка. Сигналы тревоги, передаваемые в эфир, не соответствуют действительности. Технические специалисты работают над решением сложившейся ситуации. Также ложные сигналы тревоги прозвучали на других станциях “Газпром-Медиа Холдинга”», — прокомментировали ситуацию в «Comedy Radio».

МЧС России в своём Telegram-канале также пояснило, что сообщения об угрозе ракетного удара и объявлении воздушной тревоги, прозвучавшие в эфире радиостанций, являются фейком и не соответствуют действительности.