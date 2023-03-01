Утром 1 марта в Нижнем Тагиле завоют сирены

Сегодня, 1 марта, в Нижнем Тагиле в 10:40 в рамках проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области на одну минуту включат сирены уличной системы оповещения населения. В Единой дежурно-диспетчерской службе администрации города просят горожан не паниковать и не прерывать свою работу и учёбу, сохранять спокойствие.

Электросирены заработают с целью проверки исправности системы оповещения и отработки своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.