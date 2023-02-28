Общество

В эфире российских телеканалов и радиостанций вновь прозвучали сообщения о воздушной тревоге

28.02.2023 16:27
В эфире российских телеканалов и радиостанций вновь прозвучали сообщения о воздушной тревоге

Сегодня, 28 февраля, некоторые российские телеканалы и радиостанции транслировали сообщения о воздушной тревоге. В частности, предупреждения о ракетной угрозе прозвучали на телеканалах ТНТ4 и 2х2. 

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — отметили в МЧС России. 

Напомним, 22 февраля подобные предупреждения уже звучали на радиостанциях Comedy Radio, «Юмор FM» и «Авторадио». Как и в этот раз, сообщения оказались фейками. 

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