Из-за коронавируса 20 сотрудников «ВСМПО-Ависмы» отправлены на двухнедельный карантин

20 сотрудников корпорации «ВСМПО-Ависма» отправлены на двухнедельный карантин по коронавирусу, сообщает пресс-служба предприятия.

Семь из них были отправлены на изоляцию накануне — они контактировали со своим коллегой, которого вчера вместе со всеми членами его семьи госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. 14 дней они будут находиться под наблюдением медиков.

Остальные 13 человек были отправлены на карантин незадолго до этого.

Напомним, 24 марта сотрудник «ВСМПО-Ависмы» после поездки в Европу был госпитализирован в екатеринбургскую больницу № 40 с подозрением на коронавирус, у него были симптомы ОРВИ. Позднее два теста дали отрицательный результат, вчера его выписали из больницы. До госпитализации с ним общался глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко, который с 25 марта на две недели также ушёл в режим самоизоляции.

В Свердловской области за последние сутки официально подтвердились пять новых случаев коронавируса COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб, всего в регионе заболели 56 человек, из которых выздоровели 25 пациентов. Всего на сегодняшний день в России заболели 8672 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».