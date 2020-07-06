Губернатор Куйвашев продлил введённые из-за коронавируса ограничения в Свердловской области до 13 июля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram о продлении до 13 июля действия введённых на территории региона ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

« Многие уже возобновили свою деятельность, работают предприятия и многие магазины, кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд. Это пока максимум возможного, полностью отказаться от ограничений мы не можем — вы видите, что каждый день мы фиксируем более 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Поэтому прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Не забывайте носить маски и воздержитесь от необязательных встреч в больших компаниях», - написал глава региона.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось на 270 человек. Всего с начала эпидемии в регионе заболели больше 14 тысяч жителей.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».