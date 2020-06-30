Губернатор Куйвашев анонсировал открытие летних веранд в Екатеринбурге с 1 июля

С 1 июля в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов, сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Понимаю, что, учитывая улучшение погоды, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решение. Указ подписан. Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила», — написал Куйвашев.

Он подчеркнул, что в отношении других муниципалитетов «будем действовать исходя из дальнейшего развития эпидобстановки».

«Кроме того, со 2 июля мы планируем увеличить количество дежурных групп в детских садах. Каждый день я читаю комментарии от родителей, которым нужно выходить на работу, но не с кем оставить ребёнка. Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%. Дальше — как и в случае с заведениями общепита — будем действовать по обстановке», — заключил губернатор.

Стоит заметить, что 30 июня в Свердловской области зафиксирован рекордный прирост заболевших за 18 дней — 276 новых пациентов. Коэффициент распространения инфекции в регионе уже превышает 1,2, в то время как на втором этапе снятия ограничений, который введён в Свердловской области, допустимым значением является коэффициент 0,8.