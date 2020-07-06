В Свердловской области выявлено 270 случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле – 10 заболевших

На территории Свердловской области за последние сутки зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска и Алапаевского района, Артинского, Артёмовского, Арамилтского городских округов, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Нижнего Тагила (+10), Верхнего Тагила, Верхней Туры, Верхотурья, Краснотурьинска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Слободо-Туринского района, Талицкого и Туринского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 14303 случая новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 159 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 134 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 62 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 745. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 100 человек. Всего уральские врачи вылечили 8442 пациента», - сообщили в штабе.

Также зарегистрировано 7 случаев смерти больных коронавирусом, всего в регионе от инфекции скончался 131 человек.

В России за последние сутки выявлено 6611 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 28,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов, полностью выздоровели 3579 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 687862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10296 летальных исходов, выздоровели 454329 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».