Госдума приняла закон о запрете самовыгула кошек и собак

Во втором и третьем чтении Госдума РФ приняла закон о безнадзорных животных, в котором запрещается самовыгул собак и кошек. Законопроект был опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Изменения вносятся в ст. 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который закрепляет требования к содержанию домашних животных. В них говорится, что запрещается свободное и неконтролируемое передвижение домашних животных по проезжей части, в лифтах и дворах многоквартирных домов, а также на детских и спортивных площадках.

В одобренном варианте свободное и неконтролируемое перемещение домашних животных запрещается на всех местах, кроме тех, что разрешены органом местного самоуправления для выгула домашних животных. Речь идёт не только о собаках, но и о котах. Авторы инициативы считают, что новый закон поможет защитить людей от нападений агрессивных бездомных животных, при этом сохранив гуманное отношение к ним.

Ранее Госдума РФ приняла закон, разрешающий региональным властям самим решать судьбу бездомных животных. Также департамент ветеринарии Свердловской области обязал муниципалитеты вручную пересчитать бездомных собак, а мэрия Нижнего Тагила планирует потратить на отлов бездомных животных 3,5 млн рублей до конца 2023 года.