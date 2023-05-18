Госдума в первом чтении приняла закон, разрешающий региональным властям усыплять всех бездомных собак

В ближайшее время российские регионы получат право самостоятельно решать, что делать с бездомными собаками. При этом лишение жизни безнадзорных животных будет являться одним из доступных вариантов, сообщает пресс-служба Госдумы РФ. Инициатива прошла первое чтение, в ближайшее время пройдут ещё два.

С 2020 года, согласно закону «Об ответственном обращении с животными», бездомных собак можно было умерщвлять только по медицинским показаниям. Всех остальных специальные службы обязаны были отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно на улицы городов. Склонных к агрессии собак оставляли в приютах.

Новые же поправки дают регионам право «убирать» животных вне зависимости от медицинских показаний, если нет возможности содержать их в приютах. Также можно будет не возвращать отловленных животных в места, где их поймали.

«У большей части субъектов средства на приюты отсутствуют либо затраты на них в масштабах местных бюджетов очень значительны, при том что необходимо оказывать больше внимания развитию социальной инфраструктуры», — сказал председатель думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин.

Напомним, ранее департамент ветеринарии Свердловской области обязал муниципалитеты вручную пересчитать всех бездомных собак на своих территориях, а мэрия Нижнего Тагила намерена потратить 3,5 млн рублей на отлов бродячих собак.