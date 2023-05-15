В Нижнем Тагиле вручную пересчитают бездомных собак

Департамент ветеринарии Свердловской области утвердил приказ, по которому муниципальные власти должны установить численность безнадзорных собак на подведомственных территориях. Подсчитывать бездомных особей придётся вручную. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации области.

Согласно документу, на местах должны быть сформированы специальные комиссии, которые и будут собирать данные. Для подсчёта животных организуют рейды по территориям. На объезды планируется привлекать зоозащитников, волонтёров и представителей управляющих компаний.

Во время объезда члены комиссии должны фиксировать всех встречных бездомных собак на фотокамеру. Необходимо будет отмечать количество маркированных животных без владельцев, а также количество бездомных собак, находящихся в местах массового пребывания людей. Под пристальное внимание комиссии также попадают свалки, мусорки.

Помимо объездной работы, комиссиям предстоит подготовить отчёты о случаях нападения бездомных животных на людей. Органы местного самоуправления обязаны будут отчитываться о причинах увеличения или сокращения случаев нападения животных.

Напомним, что на отлов бездомных собак мэрия Нижнего Тагила планирует потратить 3,5 млн рублей до конца 2023 года. Отловщики должны лечить, маркировать, проводить стерилизацию и содержать пойманных животных. Тем временем в Госдуме хотят разрешить главам муниципалитетов усыплять бездомных собак. Законопроект предлагает перекладывать ответственность за решения о жизни уличных животных на глав регионов.