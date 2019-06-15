«Гонялся за людьми с ружьём и топором, грозился всех застрелить, отрезать пальцы, а детей посадить на голодный паёк». Бывший сотрудник «ITM Холдинга» рассказал о зверствах, которые устраивал Юрий Юдин в своей «Группе крови»

Сотрудник «ITM Холдинга», проработавший в компании более пяти лет, на условиях анонимности согласился рассказать АН «Между строк» о методах корпоративного воспитания, которые применял основатель и совладелец фирмы Юрий Юдин. Напомним, по словам бывших подчинённых, он создал внутри компании подобие секты под названием «Группа крови» (Юдин — поклонник творчества группы «Кино». — Прим. ред.), куда вошли несколько десятков приближённых к бизнесмену человек. По словам нашего собеседника, первый раз в поле зрения правоохранительных органов бизнесмен попал в 2009 году, когда одна из его подчинённых написала заявление в милицию за побои и угрозы убийством.

«Он тогда очень испугался, нашёл эту сотрудницу и уговорил отозвать заявление. После этого Юдин был несколько лет очень осторожен, никого не бил, вёл себя тише воды ниже травы», — говорит собеседник редакции.

Позже в своей «Группе крови» Юдин объединил весь топ-менеджмент и некоторых рядовых сотрудников холдинга. В рамках этого проекта он создал «детский филиал», где лично занимался воспитанием детей.

«Он узнал, что мамочки устраивают своим детям досуг, водят на развивающие мероприятия, в библиотеки. Его это заинтересовало, и он убедил родителей в том, что он лучше знает, как именно нужно воспитывать детей. На общих собраниях неоднократно звучали его речи о том, что “бабы — зло” и их нужно бить, потому что они балуют детей и не умеют их воспитывать. Многие изначально скептически к этому относились, не соглашались, смеялись у Юдина за спиной. Но раз деньги платят, зарплату дают вовремя, то терпели — мало ли какие причуды у руководства», — говорит бывший подчинённый Юдина.

Любую критику в свой адрес Юдин высмеивал или подавлял. А потом, по словам собеседника редакции, и вовсе стал угрожать физической расправой всем, кто отказывался его слушаться.

«Мамы стали с ним советоваться, потом привозить детей к нему на воспитание, а потом уже в ход пошли розги и ошейники. Поскольку мамы являлись сотрудницами компании, то все боялись Юдину слово поперёк сказать. Они его и сейчас покрывают, потому что финансово от него зависят: у всех кредиты, ипотеки, хорошие должности. К тому же Юдин всех запугал киллерами и своими связями в спецслужбах, ведь в этой “Группе крови” даже сотрудник ФСБ был. Никто не видел его документов, но всем сказали, что он из ФСБ. Хотя Юдин мог это выдумать, чтобы показать свою значимость», — поясняет собеседник.

Отметим, что источник АН «Между строк» в силовых структурах не подтвердил информацию о том, что в состав «Группы крови» входили представители контрразведки.

По словам бывшего коллеги Юдина, во время одного из корпоративных турпоходов по Алтаю бизнесмен устроил своим адептам настоящую Варфоломеевскую ночь.

«В этой группе были взрослые и дети. Юдин гонялся за людьми с ружьём, грозился всех застрелить, отрезать пальцы, а детей обещал посадить на голодный паёк. Кому-то всё же удалось спрятать винтовку, и Юдин в ночи ходил по лагерю с топором. А этот эфэсбэшник был настолько перепуган, что спрятался за деревом и плакал», — рассказывает бывший сотрудник.

Собеседник редакции уверяет, что эпизодов истязания детей было в разы больше тех, что стали известны широкой общественности сейчас. Большая часть издевательств снималась на видео и выкладывалась на закрытом сервере для устрашения других участников «Группы крови». Так, например, одну из своих ближайших помощниц Юдин заставил на глазах у всех перерезать горло живому барану.

«Физическое насилие применял только к детям тех сотрудников, которых он мог контролировать, — поясняет собеседник АН “Между строк”. — Например, на том видео с ножом в кисти мальчика потом публично высекли розгами, но это видео не выложили в их группу, чтобы мать ребёнка этого не видела, но отец при этом присутствовал. Это он, видимо, журналистам сказал, что “ничего плохого в этом не усмотрел”, но порка была за то, что мальчик взял печенье без спроса. Что касается своих родных детей, то Юдин вообще с ними не церемонится: может за шею поднять, пнуть просто так, в бане или в туалете на ночь закрыть или спать долго не давать. У него акцент был на психологическом насилии — ограничить свободу, подавить волю. У него всё держится на сочетании кнута и пряника: может приехать с детьми в кино, поразвлекаться, мороженое поесть вместе, а потом он им иголки втыкает. А на следующий день они все едут кататься на снегоходах и едят мороженое. И со взрослыми такая же история, поэтому всё это и тянется так долго», — говорит бывший сотрудник холдинга.

Напомним, вчера, 14 июня, судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова признала основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net Юрия Юдина виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Гособвинение просило для бизнесмена пять лет колонии.

За день до вынесения приговора АН «Между строк» опубликовало эксклюзивные видеозаписи, на которых Юдин «воспитывает» чужих детей и своего ребёнка, втыкая в них ножи, иголки, избивая палками, морально подавляя их волю.

В день оглашения приговора на платформе change.org появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина за пересмотр дела бизнесмена. Автор обращения — молодая мама Маргарита Мурзина — попросила главу государства взять ситуацию под личный контроль, поскольку считает условное наказание слишком мягким. Позже девушка вышла на одиночный пикет возле офиса «Планеты» на Ленинградском проспекте с плакатом «Я против истязания детей! #отключаюпланету. Требую справедливого наказания для Юдина».