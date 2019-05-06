Главврача детской больницы Каменска-Уральского, обвиняемого во взятке, выпустили из СИЗО

Свердловский областной суд изменил меру пресечения главному врачу детской больницы Каменска-Уральского Сергею Гультяеву, ранее арестованному на два месяца по обвинению в получении взятки, поместив его под домашний арест, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Гультяева обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). О возбуждении уголовного дела стало известно 24 апреля, когда появилась информация об обысках у главврача. По данным источника в полиции, Гульятева подозревают в получении взятки в размере не менее 3,75 млн рублей от предпринимателя. Также сообщалось, что дело передали в областное управление СКР.

По словам источника Znak.com, уголовное дело было возбуждено по заявлению предпринимателя: она утверждает, что якобы платила главврачу, чтобы он помог ей выиграть тендеры на поставки в больницу. Тем не менее подробности дела неизвестны. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области дело всё ещё не комментируют, однако сообщают, что расследование продолжается.