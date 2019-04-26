Главврача детской горбольницы Каменска-Уральского арестовали на два месяца

Главному врачу детской горбольницы Каменска-Уральского Сергею Гультяеву, подозреваемому в многомиллионной взятке, избрали меру пресечения, сообщили в пресс-службе Синарского райсуда города.

«Сергей Гультяев арестован на два месяца. На период следствия он будет находиться в СИЗО», — рассказали в суде.

Напомним, глава медицинского учреждения был задержан 24 апреля, у него дома и в больнице прошли обыски. Сергей Гультяев подозревается в получении взятки в размере 3 млн 750 тысяч рублей. По версии следствия, это «откат», который врач получил при заключении договора на ремонт больницы. Ранее сообщалось, что главврач Гультяев имеет собственную виллу в Испании. В своё оправдание он заявлял, что это совсем недорого, поскольку стоимость виллы площадью 116 квадратных метров сопоставима с ценой двухкомнатной квартиры в Каменске-Уральском.