В Каменске-Уральском после обысков задержан главврач детской больницы

В Каменске-Уральском задержан главный врач детской городской больницы Сергей Гультяев, со ссылкой на источник в медучреждении пишет Ura.ru.

В больнице сообщили, что обыски начались ранним утром в квартире главврача и кабинетах возглавляемой им больницы.

«Гультяев приехал не с водителем, его уже привезли после домашнего обыска сотрудники следственного отдела. Сейчас идёт обыск в бухгалтерии. На главврача надели наручники и увезли из больницы», — сообщили в учреждении.

Незадолго до обысков местные СМИ писали о том, что в Испании обнаружилась вилла, принадлежащая Гультяеву. В пресс-службе СКР по Свердловской области пока воздержались от комментариев.