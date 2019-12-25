Главврач Демидовской больницы Нижнего Тагила обвинил в клевете информагентство Ura.ru после публикации о взыскании с хирургов 400 тысяч рублей

Главный врач Демидовской больницы в Нижнем Тагиле Сергей Овсянников обвинил журналистов Ura.ru в клевете. Ранее информагентство со ссылкой на источник в областном Минздраве писало о том, что Овсянников пытался переложить штраф учреждения в размере 400 тысяч рублей на хирургов. Однако после вмешательства Минздрава Свердловской области он передумал это делать. Руководство медучреждения опровергло эту информацию.

«Материал Ura.ru от 24 декабря содержит недостоверные сведения, указывает на правовую некомпетентность автора публикации и оценивается учреждением как клевета. В рамках действующего законодательства учреждение может потребовать в порядке регресса со своих работников возмещения понесённых расходов и эти требования будут носить компенсаторный характер и никак не связаны со “штрафными санкциями” учреждения», — сказал Овсянников.

Взыскать деньги пытались с хирургов Аллы Лукиной и Елены Чазовой, во время дежурства которых в 2017 году умер пациент. 57-летнего мужчину доставили в приёмный покой Демидовской горбольницы в ночь на 10 марта. Изначально ему поставили верный диагноз, но тагильчанина оставили в коридоре учреждения на несколько часов, не оказав своевременную помощь. Уже утром следующего дня пациента повторно осмотрел другой хирург, но поставил ему другой диагноз без детального обследования. Поэтому мужчину лечили консервативно и не сделали срочную операцию. Его жена, увидев тяжёлое состояние мужа, потребовала перевести его в реанимацию, где 12 марта больной скончался. Хирургов признали виновными в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, Чазову суд приговорил к двум годам тюрьмы, Лукину — к одному году и 10 месяцам. Демидовская больница была оштрафована на 400 тысяч рублей.

Этим летом в Демидовской больнице также произошёл скандал, достигший федерального уровня: из медицинского учреждения массово уволились хирурги, а вслед за ними уволились все хирурги тагильской ЦГБ № 1. После скандала с массовым увольнением хирургов главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев были временно отстранены от работы. В конце августа все шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали свои заявления об увольнении.