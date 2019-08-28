В Нижнем Тагиле двух главврачей отстранили от работы из-за скандала с увольнениями хирургов 

После скандала с массовым увольнением хирургов, временно отстранён от должности главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ №1 Олег Николаев.

Как рассказал АН «Между строк» источник в мэрии, с 29 августа в Нижнем Тагиле начнёт работу комиссия Минздрава, а с сегодняшнего дня Овсянникова и Николаева отстранили от занимаемых должностей на время проведения служебной проверки. Эту информацию так же подтвердили сотрудники ДГБ. Сергей Овсянников возглавил Демидовскую больницу в 2013 году, Олег Николаев занял пост главврача ЦГБ №1 в 2016 году.

Напомним, на прошлой неделе все хирурги в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение. В конце июля аналогичная ситуация произошла в Демидовской ЦГБ Нижнего Тагила. Врачи пояснили, что их не устраивает низкая зарплата при чрезмерно высокой нагрузке.

Накануне вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что в течение двух недель будут выработаны предложения по решению проблемы. Кроме того, он сказал, что к виновным лицам будут применены меры вплоть до административного наказания. Сегодня стало известно, что министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову объявлен выговор.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после инцидента поручил провести опрос жителей региона о качестве медицинской помощи, а среди врачей и среднего медицинского персонала — опрос об условиях труда и зарплатах.

28 августа председатель городской профсоюзной организации учреждений здравоохранения Татьяна Усатова сообщила, что все шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали свои заявления об увольнении.