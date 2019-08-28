«Оптимизация здравоохранения»: массовые увольнения врачей в России

С конца июля из медицинских учреждений Нижнего Тагила массово увольняются врачи, недовольные предельно высокой нагрузкой на фоне низких зарплат. Уход специалистов из одних больниц приводит к тому, что пациентов приходится перенаправлять в другие, из-за этого вновь увеличивается нагрузка — теперь уже на других врачей, которые также не получают достойного материального поощрения за переработки и в свою очередь пишут заявления на увольнение. Журналисты АН «Между строк» попытались разобраться, частная ли это ситуация в рамках одного города или речь идёт об общероссийской проблеме.

Нижний Тагил

Первый инцидент связан с Демидовской больницей, откуда в конце июля начали уходить специалисты. Официально на 1 августа в Демидовской больнице работали два хирурга, один врач находился на больничном, ещё один — в отпуске. В соцсетях же писали, что в медучреждении «из-за невыносимых условий» за последние две недели уволились четверо врачей из пяти и оказывать медицинскую помощь тагильчанам якобы некому. По словам главврача медучреждения Сергея Овсянникова, из Демидовской ушли три хирурга.

«У нас действительно есть кадровые проблемы по профилю “хирургия”, — признался главврач Демидовской. — Увольнение не носит массового характера. Один врач ушёл в связи с переездом в Екатеринбург на постоянное место жительства, другой врач уже пенсионного возраста, третий не объясняет нам своё дальнейшее трудоустройство».

Из-за сложившейся ситуации в Нижнем Тагиле изменилась маршрутизация пациентов, говорил ранее Овсянников: тех пациентов, которым требуется экстренная, неотложная помощь, начали госпитализировать в другие городские больницы.

После возросшей нагрузки об увольнении объявили шесть хирургов ЦГБ № 1 на Вагонке: 22 августа они заявили, что через две недели намерены покинуть больницу.

«Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда, — рассказывал заведующий первым хирургическим отделением Юрий Изотеев. — В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется. Пока мы работаем. Работаем в полную силу. Отрабатываем две недели, отведённые Трудовым кодексом, и уходим в никуда».

«Тагильский рабочий» сообщал, что после демарша хирургов уже в двух городских больницах пациентов начнут направлять в ЦГБ № 4 на Тагилстрое, поскольку это единственная в городе больница, полностью укомплектованная хирургами. Стоит отметить, что вся нагрузка, заставившая уволиться сотрудников Демидовской больницы и ЦГБ № 1, легла на плечи хирургов ЦГБ № 4.

Областные власти отреагировали на кризис в тагильских больницах только после того, как ситуация дошла до Кремля: после этого Минздрав Свердловской области создал специальную комиссию по проблеме массовых увольнений врачей, губернатор Евгений Куйвашев заявил, что держит ситуацию на контроле (позже главе областного Минздрава Андрею Цветкову был объявлен выговор). После совместной работы областного и федерального министерств здравоохранения было объявлено о том, что все шестеро хирургов ЦГБ № 1 отозвали заявления об увольнении. Ситуация с хирургами Демидовской больницы пока остаётся неясной - временно кадровая проблема решилась за счёт трёх хирургов, которые приехали на работу вахтовым методом из Екатеринбурга.

Качканар

На фоне протеста тагильских врачей сотрудники акушерско-гинекологического отделения ЦГБ Качканара 27 августа записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Врачи пожаловались, что их заработные платы «снизились до минимума, несмотря на большой стаж работы», а оптимизация привела к повышенной нагрузке на медработников.

«Медики работают на износ с минимальной оплатой труда. Чтобы хоть что-то заработать, нам приходится работать на полторы-две ставки и практически жить в отделении. У нас тоже есть дети, которых надо кормить, одевать, обучать. По факту наши зарплаты только снижаются, условия труда ухудшаются. Всё это руководство объясняет повышенной экономией. Экономят на живых людях. Очень просим обратить внимание на нашу критическую ситуацию и помочь, так как нам уже обратиться за помощью не к кому», — рассказали медицинские работники.

Врачи также заявили, что региональное руководство «даже не пытается» соблюдать майские указы президента: отсутствуют премии, снижены выплаты за ночные дежурства (со 100% до 20%), отсутствует оплата за вредные условия труда, отменены дополнительные отпуска.

После заявления медиков главный врач Качканарской центральной городской больницы Валерия Мартемьянова отменила приказы о сокращении акушерско-гинекологического отделения. В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области заявили, что приказы о сокращении штата были приняты главврачом без согласования с ведомством.

Пятигорск

Об одновременном увольнении объявили все врачи травматологии ЦГБ Пятигорска, включая заведующего отделением Романа Алфимова. Главврач больницы заявил «Комсомольской правде», что инициатива пошла от завотделением, за которым спустя две недели последовали двое его коллег.

«Он с собой взял ребят. Это нормальная ситуация», — заявил глава ЦГБ.

На место уволившихся врачей были найдены новые сотрудники: больница приняла на работу военного хирурга из Санкт-Петербурга и двух врачей из Ставрополя и Ростова, уточняет издание «Версия».

В краевом Минздраве отметили, что увольнение не было одномоментным, но действительно ушла команда врачей. Заместитель министра здравоохранения Юрий Литвинов заявил, что на зарплату уволившиеся врачи тоже не жаловались: так, средний заработок составлял 57 тысяч рублей, а пиковые заработки достигали 73 тысяч рублей.

Рязань

В одно время с уходом врачей из Демидовской больницы в Нижнем Тагиле массовые увольнения начались в хирургическом отделении ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой в Рязани: 31 июля 12 врачей и 20 медсестёр написали заявления по собственному желанию, сообщалось в группе «Новости Рязани» в соцсети «ВКонтакте». К посту также были приложены документы. По словам автора поста, причиной массового увольнения стала некомпетентность заведующего отделением Романа Попова.

Утверждалось, что с 7 июня Попов был отстранён от должности врача — детского хирурга в связи с окончанием действия сертификата, «однако это не помешало ему продолжить оперировать маленьких пациентов».

Профсоюз «Альянс врачей» просил губернатора Рязанской области Николая Любимова, министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, и. о. прокурора Рязанской области Юрия Монахова обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

1 августа в ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой состоялась встреча представителей комиссии, возглавляемой министром здравоохранения Рязанской области Андреем Прилуцким, с врачами хирургического отделения. В ходе конструктивной беседы обсуждались основные аспекты сложившейся ситуации. В результате исполняющий обязанности заведующего отделением Роман Попов освободил занимаемую должность, а сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении, сообщили в министерстве здравоохранения. Администрацией больницы исполняющим обязанности заведующего хирургическим отделением был назначен Олег Ларькин.

Большое Полпино, Брянская область

24 августа портал «Город Брянск» сообщил, что учреждение общей врачебной практики в брянском посёлке Большое Полпино (население — около 6 тысяч человек), относящееся к брянской городской больнице № 2, остаётся без персонала: врачи и медсёстры увольняются из-за низких зарплат. Офис врача общей практики был открыт в посёлке по инициативе бывшего главврача горбольницы № 2, главы города Александра Хлиманкова. С 2010 года в здании поселковой администрации работает мини-поликлиника с двумя врачами-терапевтами, педиатром, дневным стационаром, физиокабинетом, лабораторией. После их увольнения для того, чтобы попасть на приём к участковому терапевту или пройти лечение в дневном стационаре, предстоит ехать в город за несколько километров.

Чайковский, Пермский край

В городе Чайковском в Пермском крае массовые увольнения коснулись станций скорой помощи. Заведующий станции СМП Николай Сухопяткин рассказал 59.ru, что на станции практически некому работать — не хватает 20 сотрудников. По его словам, ситуация усугубляется в течение нескольких лет.

«У нас существует огромная проблема, о которой я не могу больше молчать. Это катастрофическая утечка кадров, связанная с огромной разницей в оплате труда работников в разных регионах. За три года у нас уволилось 39 медработников, и только шесть из них ушли на пенсию, все остальные поменяли место жительства. Я уже устал готовить персонал для других регионов. Профессионалы уезжают туда, где больше платят, — в Подмосковье, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В Подмосковье, например, оплачивают сотрудникам съёмное жилье, дают большие льготы по ипотеке — это плюсом к зарплате», — поясняет Николай Сухопяткин.

Врач отмечает, что нехватка врачей уже сказывается на населении: в августе вместо девяти бригад начали работать шесть. Помимо фельдшеров, со станции скорой помощи стали увольняться водители — им сократили зарплату до 14 тысяч рублей, работать же приходится сутки через двое.

В краевом Минздраве пояснили, что за три года со станции скорой ушло 16 человек в связи со сменой места жительства. Точную причину ухода врачей в ведомстве не называют. Минздрав края также сообщает, что зарплату медикам недавно подняли, в среднем персонал скорой стал получать на 5 тысяч рублей больше. По данным ведомства, в январе — июле 2018 года зарплата врачей составляла 52,5 тысячи рублей, а за аналогичный период 2019 года её размер составил 57,4 тысячи рублей.

Губаха, Пермский край

Конфликт также назревает в городе Губаха в Пермском крае: врачи подстанции скорой медицинской помощи угрожают объявить голодовку из-за того, что станция будет закрыта, а врачи переведены в подстанцию другого города, сообщается в паблике «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«С ноября отделение скорой медицинской помощи при ГАУЗ ПК ГКБ № 4 в г. Губаха Пермского края прекращает своё существование по причине ликвидирования. Сотрудники СМП переводятся путём увольнения в СМП г. Березники. На проведённом собрании главврач станции г. Березники нам сообщил, что все сотрудники должны будут пройти медкомиссию за свой счёт (без компенсации), а также получить доступ к наркотикам, также за свой счёт, также без компенсации, а это в районе 10000 рублей, причём получить этот доступ можно только в г. Перми. Сотрудники, не получившие доступ, не будут допущены к работе», — сообщается в публикации на условиях анонимности.

Автора поста возмущает тот факт, что «сотрудники в одном городе, а руководство за тридевять земель», также вызывает вопросы то, что «люди потеряли неотгулянные отпуска, получат мизерную компенсацию».

«Может быть, общественный резонанс поможет в данном вопросе. Или реально ставить палатку и объявлять голодовку?» — задаёт вопрос автор публикации.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что сейчас идёт юридический процесс объединения (подстанции Губахи, Кизела и Гремячинска присоединяют к Березникам).

«При этом машины скорой помощи остаются на местах, без передислокации. Медицинская помощь будет оказываться гражданам в полном объёме», — пояснили в пресс-службе.

Плесецк, Архангельская область

Медицинские работники Плесецкого района Архангельской области, знаменитого космодромом, составили петицию, которую адресовали президенту Владимиру Путину, региональному Минздраву, губернатору области Игорю Орлову и главе Минздрава России Веронике Скворцовой. Своё положение медики называют «катастрофой». Петицию подписали более 100 человек.

По мнению медиков из Плесецкого района, «разруха» началась пять лет назад с приходом в районную больницу нового главврача Татьяны Жилиной, которую в петиции называют «манагером» и приводят аргументы, почему «вся структура районной больницы разрушена». За последние годы, как они пишут, «парализована» работа сразу нескольких отделений больницы в самом Плесецке: отделения не могут работать в полную силу, не хватает кадров и аппаратуры, идёт сокращение медицинского персонала и санитаров.

«В приёмном отделении зачастую нет сестры, медицинские карты стационарного больного заполняются уборщиками служебных помещений или медицинскими сёстрами отделений, что очень затрудняет работу статистиков, врачей и медсестёр, которые ведут персонифицированный учёт медикаментов. Данный факт администрация Плесецкой ЦРБ объясняет "оптимизацией здравоохранения"», — сообщается в петиции.

В посёлке Савинский, который указан в петиции первым, до конца сентября будут закрыты хирургическое и родильное отделение, а из пяти фельдшеров, которые по штату должны работать на скорой помощи, работают два. В селе Конёво врачебный приём закрыт полностью, в североонежском филиале ЦРБ работает только один терапевт. Одной из самых глобальных проблем авторы петиции называют нехватку медицинских кадров: недовольные условиями труда узкопрофильные специалисты и заведующие отделений массово увольняются. Подающие надежды молодые врачи, приехавшие по программе «Земский доктор», отказываются от подъёмных и уезжают. Действующий кадровый состав включает 75% пенсионеров и 72% среднего медицинского персонала.

Врачи общей практики в Плесецком районе замещают терапевтов, а в психонаркологическом отделении плесецкой ЦРБ психиатра-нарколога, например, заменяет дерматолог.

«С 2019 года остро стоит вопрос о проведении лапароскопических операций, введён запрет на использование формалиновой камеры, в результате в год потеряно около 50 операций: лапароскопических холилецистэктомий, аппендэктомий и диагностик при неуточнённости диагноза. Не хватает и техники, многие аппараты требуют замены. Сухожаровые шкафы для стерилизации списаны — их уже даже не берутся ремонтировать. Заявки, которые каждый год подают заведующие отделений, выполняются максимум на 5%», — говорится в петиции.

Одна из пациенток районной больницы говорит, что часть жителей преклонного возраста не могут получить стоящее обследование в районе, им нужно ехать в Архангельск, но они не могут: чувствуют себя слишком плохо, чтобы преодолеть дорогу в шесть часов на поезде, найти съёмное жильё (за день сложно пройти всех необходимых специалистов) и устроить забег по корпусам и этажам областной больницы.

Отмечается, что с 12 августа региональный Минздрав начал проверку документов по обращению врачей Плесецкого района, в этот же день главный врач плесецкой ЦРБ ушла на больничный.

Иркутск

Ещё один «затяжной» случай массового увольнения медицинских работников происходит в городской больнице № 1 города Иркутска. Врачи медицинского учреждения жалуются на критическое состояние больницы после смены руководства.

«По словам сотрудников, в последние месяцы из-за снижения заработных плат происходят массовые увольнения врачебного, сестринского и младшего персонала. Их вынуждают писать заявления на отпуск без содержания при работе по совместительству», — говорится в сообщении.

Irk.ru со ссылкой на работников больницы утверждает, что в учреждении отсутствуют необходимые медикаменты и расходные медицинские материалы, техника выходит из строя, но не ремонтируется. Сотрудники неоднократно обращались к главному врачу Ивану Крывовязому с жалобами, но ситуация в организации не изменилась. 19 августа у коллектива и главного врача состоялась встреча, на которой Иван Крывовязый объяснил проблемы с закупками. Сложности возникли потому, что в апреле у городской больницы убрали статус автономного бюджетного учреждения. По закону приобрести расходные материалы в срок не удалось.

Снижение заработных плат руководство объяснило многочисленными отпусками персонала в июне — июле. Сотрудникам главврач обещал до сентября решить проблему с оттоком кадров и заработными платами, проконсультировавшись с экономистами.

Стоит отметить, что все вышеописанные случаи в больницах произошли с конца июля текущего года, проблемы зафиксированы в семи регионах России.

Заместитель председателя по развитию регионов профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Тарабрина в эфире «Эха Москвы», комментируя ситуацию с увольнением тагильских врачей, заявила, что сокращение ставок в российских больницах и увольнения врачей связаны с выполнением майских указов.