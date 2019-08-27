Евгений Куйвашев: Причина увольнения хирургов в Нижнем Тагиле — плохая кадровая работа главврачей и Минздрава

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 августа провёл совещание по ситуации в сфере областного здравоохранения, на котором заявил, что проблема массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле возникла по вине плохой кадровой работы со стороны Минздрава и главврачей тагильских больниц.

«Считаю, что ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилась, прежде всего, из-за возросшей нагрузки на специалистов и просчётов в организации работы медицинских учреждений на местах. В то же время немаловажной причиной является, на мой взгляд, и недостаточная кадровая работа как со стороны главврачей тагильских больниц, так и со стороны областного министерства здравоохранения», — сказал губернатор.

Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Тагиле сразу шестеро хирургов ЦГБ № 1 написали заявления об увольнении. Ранее четверо хирургов покинули Демидовскую городскую больницу. Медики пожаловались на высокую нагрузку и низкий уровень оплаты труда.

По итогам встречи глава региона поручил провести социологическое исследование, чтобы выяснить, насколько жителей области устраивает качество медицинских услуг, а врачей и средний медперсонал — условия труда и заработная плата. Также профильным ведомствам поручено безотлагательно заняться разработкой обновлённой региональной программы развития первичного звена здравоохранения. Помимо этого, областные власти должны подготовить доклад о доступности медицинской помощи уральцам в разрезе муниципалитетов.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в Нижнем Тагиле в ближайшее время будет проведена тщательная проверка условий работы хирургов, методов начисления им заработной платы и отдельно стимулирующей её части. Также Куйвашев поручил оценить уровень взаимодействия между главными врачами тагильских больниц и коллективами, поскольку одна из жалоб, озвученных хирургами, была связана с отсутствием диалога с руководством.

По словам главы региона, на сегодняшний день дефицит специалистов — одна из самых острых проблем сферы здравоохранения Свердловской области. Он отметил, что решение актуальных вопросов первичного звена здравоохранения является приоритетным направлением работы: увеличивается бюджетное финансирование системы здравоохранения, в работу поликлиник внедряются элементы «бережливого производства», системно обновляется медицинское оборудование. Работники уральских больниц и поликлиник получают социальную поддержку.

«Несмотря на то что за последние шесть лет за счёт средств федерального бюджета в три раза увеличен целевой набор студентов-медиков, ведётся дополнительный целевой набор и за счёт средств областного бюджета, устойчиво сохраняется дефицит практикующих врачей. Считаю необходимым тщательным образом проанализировать ситуацию и выработать дополнительные меры для преодоления этой тенденции», — сказал губернатор.

На совещании заместитель губернатора Павел Креков доложил о начале финансовой проверки в двух учреждениях Нижнего Тагила — ЦГБ № 1 и Демидовской больнице.

«Наша главная задача — посмотреть, каким образом распределяется фонд стимулирования, соответствует дорожной карте или нет общий объём заработной платы медицинских работников. Разговор идёт о том, насколько адекватно оплата совмещается с нагрузкой врачей», — пояснил замглавы региона.

Он подчеркнул, что, по словам пациентов ЦГБ № 1, хирургическая медицинская помощь все эти дни оказывалась в полном объёме, никаких сбоев не было, жалоб на работу медиков не поступало.

Также Креков сообщил, что основная часть врачей, написавших заявления об увольнении, хотели бы остаться в больнице.

Напомним, 27 августа ЦГБ № 1 посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, чтобы лично пообщаться с врачами-хирургами. А депутат Государственной Думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин заявил, что ситуация с врачами — саботаж и нарушение клятвы Гиппократа. Также власти Нижнего Тагила предоставили муниципальное жильё для хирургов из Екатеринбурга, которые будут работать в Демидовской больнице вахтовым методом.