Главврач Демидовской больницы пытался переложить штраф учреждения на хирургов

Главный врач Демидовской больницы в Нижнем Тагиле Сергей Овсянников пытался получить с врачей 400 тысяч рублей, на которые учреждение было оштрафовано по суду, однако после вмешательства Минздрава Свердловской области он передумал это делать, со ссылкой на источник в ведомстве пишет Ura.ru.

Взыскать деньги пытались с хирургов Аллы Лукиной и Елены Чазовой, во время дежурства которых в 2017 году умер пациент. Хирургов признали виновными в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, Чазову суд приговорил к двум годам, Лукину — к одному году и 10 месяцам. Демидовская больница была оштрафована на 400 тысяч рублей, но главврач подал апелляцию о взыскании этой суммы с Лукиной и Чазовой. Врачи своей вины не признали, сейчас они работают в других больницах Нижнего Тагила.

Лишь после вмешательства областного Минздрава главврач отказался от иска, заявив, что «у больницы к докторам претензий нет».

«Я считаю, что судебные дела над медиками обоснованы лишь тогда, когда есть прямой умысел: грубо говоря, врач зарезал пациента из-за того, что это оказался любовник его жены. Во всех же случаях врачебной ошибки должно наказываться юридическое лицо, то есть больница. Убеждён, что в 99% случаев, кроме вины врача, есть и вина системы, в которой он работает. Именно то, что сейчас больницы перестали поддерживать своих работников, и стало одной из главных причин, что врачи стали массово увольняться и бастовать», — заявил руководитель общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение» Максим Стародубцев.

Напомним, летом в Демидовской больнице произошёл скандал, достигший федерального уровня: из медицинского учреждения массово уволились хирурги, а вслед за ними уволились все хирурги тагильской ЦГБ № 1. После скандала с массовым увольнением хирургов главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев были временно отстранены от работы. В конце августа все шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали свои заявления об увольнении.