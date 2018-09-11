В Нижнем Тагиле вынесли приговор хирургам Демидовской больницы, обвинявшимся в смерти пациента

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал двух врачей-хирургов Демидовской больницы виновными в смерти 57-летнего пациента. В марте 2017 года они не смогли оказать госпитализированному в медицинское учреждение тагильчанину необходимую помощь, а также неверно поставили ему диагноз. В результате «ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей» мужчина умер. За причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) одного хирурга приговорили к двум годам ограничения свободы, второго — к одному году и десяти месяцам.

«В ночь на 10 марта 2017 года из своей квартиры бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ СО “Демидовская городская больница” был доставлен местный житель. При осмотре мужчины врачами в больнице ему изначально поставили верный диагноз, но в дальнейшем пациент на несколько часов был оставлен в коридоре. Ближе к 8:30 его повторно осмотрел другой хирург. Пациенту был поставлен уже неверный диагноз, без проведения детального обследования, и вместо перевода в реанимацию и оказания экстренной помощи проводилось лишь консервативное лечение. Только ближе к 20:00, после вмешательства супруги госпитализированного, мужчина был переведён в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии. Проведённые последующие реанимационные мероприятия оказались безрезультатны, и днём 12 марта пациент скончался», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ходе расследования были проведены две судмедэкспертизы, допрошены более сорока свидетелей. Сотрудникам ведомства удалось установить причинно-следственную связь между неправильными действиями врачей и смертью пациента. При этом хирурги свою вину на суде так и не признали.