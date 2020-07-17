Глава Минздрава анонсировал завершение клинических испытаний вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, находящийся с рабочим визитом в Свердловской области, заявил о завершении в течение ближайших двух недель клинических испытаний по одной из кандидатных вакцин от COVID-19, пишет Znak.com. В то же время работа над другими вариантами вакцин будет продолжена, подчеркнул Мурашко.

Также министр отметил, что число медицинских организаций, которые сегодня мобилизованы для помощи больным коронавирусом, в России достаточно.

«В целом сегодня РФ имеет один из самых низких показателей смертности в мире. Мы разворачивали в пиковые нагрузки до 184 тысяч коек в стране. Сегодня их количество сократилось, и мы имеем в районе 160 тысяч коек при нагрузке, которая колеблется в районе 112-113 тысяч пациентов. Количество реанимационных коек в стране составляет 25 тысяч, из них задействованы около 10%», — рассказал Мурашко.

По его словам, сейчас Минздрав сфокусирован на том, чтобы каждый пациент получал медицинскую помощь согласно разработанным протоколам, сегодня готовится восьмая версия протоколов. В то же время Михаил Мурашко напомнил о важности соблюдения гражданами санитарных правил и личной гигиены, что могло бы снизить нагрузку на медучреждения.

«Масочный режим является обязательным сегодня, когда вы находитесь в местах скопления людей, соблюдение дистанцирования. Именно это позволит нам остановить распространение инфекции. Испытывать стационары на прочность — это, наверное, худший путь. Лучше профилактировать», — добавил он.

Напомним, накануне оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщал о серьёзном приросте новых случаев заболевания — за сутки заразилось более 300 человек. Сегодня суточное число новых случаев заболевания также превысило 300 человек. Свердловская область второй день подряд занимает второе место по числу выявленных за сутки случаев инфекции, уступив только Москве.

Ещё одной проблемой региональной ситуации с COVID-19 стала доступность проведения компьютерной томографии гражданам с подозрением на коронавирус: ранее СМИ сообщали о негласном отказе частных клиник от проведения КТ, а также об огромных очередях на процедуру в больницах. В частности, в Нижнем Тагиле пациентам центральной городской больницы № 1 на Вагонке приходится больше суток сидеть в коридорах медучреждения, ожидая своего приёма. Десятки людей с температурой, кашлем и затемнениями в лёгких со всего Горнозаводского округа сидят вплотную друг к другу. Некоторых из них привозят на скорой. Те, кому плохо, лежат на кушетках. О сложной ситуации в первой городской больнице и огромной нагрузке на врачей АН «Между строк» накануне рассказали сами пациенты и их родственники. После сообщалось, что губернатор Куйвашев распорядился направить в Нижний Тагил дополнительный аппарат КТ.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».