В Свердловской области за сутки выявили 349 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 21 заболевший

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По количеству заболевших за последние сутки регион уступает лишь Москве.

Диагноз был лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+203), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Асбеста, Арамильского и Ачитского городских округов, Белоярского, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхотурья, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Горноуральского городского округа, Первоуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+21), Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

«Основной вклад в статистику, к сожалению, внёс город Екатеринбург. Мы связываем это в первую очередь с тем, что многие жители откровенно пренебрегают мерами предосторожности, что усугубилось очень жаркой погодой, которая спровоцировала горожан проводить время на городских пляжах. Отчасти это и эффект от продолжающей расти выявляемости благодаря тому, что мы существенно нарастили объём исследований, которые ежесуточно проводятся в регионе. Мы давно уже перешли планку в 10 тысяч тестов в сутки, обычным делом становится показатель в 11-12 тысяч, а накануне мы фиксировали почти 14 тысяч исследований», — сказал заместитель руководителя оперативного штаба Павел Креков.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 16 984.

«Состояние 197 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 160 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 78 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 872. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 323 человека. Всего уральские врачи вылечили 10 937 пациентов. Отметим, что тенденцией становится превалирование числа вылеченных уральцев, которые покидают больницы, над количеством поступающих в стационары», — отметили в штабе.

Зарегистрировано 4 случая смерти больных коронавирусом, общее число смертельных случаев — 179.

В России за последние сутки выявлено 6428 новых случаев коронавируса, 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 167 летальных исходов, полностью выздоровели 8443 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».