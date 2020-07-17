«Ситуация остаётся напряжённой»: в Екатеринбурге после скачка заболеваемости коронавирусом прошло совещание с главой Минздрава

В Екатеринбурге состоялось совещание по эпидемиологической ситуации в Свердловской области с участием губернатора региона Евгения Куйвашева, полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сообщает департамент информополитики области.

«Мы на протяжении последних нескольких недель работали над анализом ситуации и организации помощи. Мы видим, что сегодня в целом в регионе работа организована в соответствии с порядками. Но, поскольку по результатам и по статистическим данным мы видим, что есть вопросы, требующие донастройки и доработки по организации помощи как на амбулаторном, так и на стационарном этапе, наша работа будет связана с результатами анализа», — сказал Михаил Мурашко.

По его словам, также темой обсуждения в рамках визита на Средний Урал станет реализация национального проекта «Здравоохранение» и мероприятий, запланированных в Свердловской области на 2020 год.

Евгений Куйвашев поблагодарил главу российского Минздрава за внимание к Свердловской области и содействие развитию уральской медицины.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Свердловской области остаётся напряженной, но стабильной. Всего за период пандемии выявлено свыше 17 тысяч заболевших, излечены, выписаны из больниц более 11 тысяч человек. Нагрузка на систему здравоохранения очень высока. Для борьбы с эпидемией отмобилизованы силы и средства свердловской медицины, активную помощь оказывают бизнес-сообщество и волонтёры. Федеральные задания по развёртыванию и оснащению инфекционных коек выполнены в полном объёме», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, в течение всего периода действия коронавирусных ограничений продолжалась оказываться неотложная помощь по онкологии, хирургии, ряду социально значимых заболеваний, идёт восстановление плановой помощи там, где позволяет эпидемиологическая ситуация.

Напомним, накануне оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщал о серьёзном приросте новых случаев заболевания — за сутки заразилось более 300 человек. Свердловская область заняла второе место по числу выявленных за сутки случаев инфекции, уступив только Москве.

Ещё одной проблемой региональной ситуации с COVID-19 стала доступность проведения компьютерной томографии гражданам с подозрением на коронавирус: ранее СМИ сообщали о негласном отказе частных клиник от проведения КТ, а также об огромных очередях на процедуру в больницах. В частности, в Нижнем Тагиле пациентам центральной городской больницы № 1 на Вагонке приходится больше суток сидеть в коридорах медучреждения, ожидая своего приёма. Десятки людей с температурой, кашлем и затемнениями в лёгких со всего Горнозаводского округа сидят вплотную друг к другу. Некоторых из них привозят на скорой. Те, кому плохо, лежат на кушетках. О сложной ситуации в первой городской больнице и огромной нагрузке на врачей АН «Между строк» накануне рассказали сами пациенты и их родственники. После сообщалось, что губернатор Куйвашев распорядился направить в Нижний Тагил дополнительный аппарат КТ.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».