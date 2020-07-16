Куйвашев: Нижний Тагил получит дополнительный аппарат КТ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram, что Нижний Тагил в скором времени получит новый аппарат для проведения компьютерной томографии лёгких. Это поможет снизить нагрузку на городскую систему здравоохранения. Новые аппараты КТ появятся также в других городах региона.

«В ближайшее время дополнительные томографы будут установлены в Областной детской клинической больнице, в горбольнице Екатеринбурга № 40, а также в больницах Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. До конца года мы купим ещё два томографа для областной больницы № 1 и для Красноуфимской районной больницы. Рассчитываю, что это поможет снизить нагрузку, и в очередной раз призываю вас соблюдать санитарные правила, в том числе масочный режим — это лучшее, что сейчас может сделать каждый для заботы о своём здоровье», — написал Куйвашев.

Напомним, сейчас пациентам центральной городской больницы № 1 на Вагонке приходится больше суток сидеть в коридорах медучреждения, ожидая своего приёма. Десятки людей с температурой, кашлем и затемнениями в лёгких со всего Горнозаводского округа сидят вплотную друг к другу. Некоторых из них привозят на скорой. Те, кому плохо, лежат на кушетках. В медучреждении связывают большие очереди с низкой пропускной способностью аппарата КТ. О сложной ситуации в первой городской больнице читайте в материале АН «Между строк».