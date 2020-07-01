Генпрокуратура потребовала удалить с YouTube видео схиигумена Сергия с призывом бойкотировать голосование по Конституции

Генпрокуратура потребовала удалить с YouTube видеообращение схиигумена Сергия, в котором он призвал жителей России не участвовать в голосовании по поправкам к Конституции, со ссылкой на пресс-секретаря схиигумена Всеволода Могучева и копию уведомления Роскомнадзора пишет «МБХ Медиа».

Генпрокуратура признала недостоверными слова священника о том, что «через поправки в Конституцию… будет узаконена рабовладельческая власть…, власть будущего Антихриста и его слуг».

Кроме того, ведомство сочло недостоверным утверждение схиигумена о том, что Россией правят хасиды — представители одного из течений иудаизма.

Напомним, схиигумен Сергий в мае был запрещён в служении из-за радикальных взглядов на эпидемию коронавируса. Позже Сергия вызвали на церковный суд из-за того, что он ослушался патриарха Кирилла, а полиция усмотрела в одной из его проповедей признаки экстремизма.

После первого заседания суда схиигумен занял основанный им Среднеуральский женский монастырь и отстранил настоятельницу. В конце июня последователи Сергия избили приехавшую в монастырь съёмочную группу Ксении Собчак.