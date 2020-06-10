Отданный под церковный суд схиигумен Сергий выступил с новой проповедью, в которой раскритиковал Путина

Схиигумен Сергий (Николай Романов), отданный по решению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла под церковный суд за ослушание и спорные публичные выступления, обратился к своей пастве с очередной проповедью, пишет Znak.com.

Видеоролик с ней появился на YouTube, но довольно быстро был удалён администраторами хостинга.

«Данное видео было удалено за нарушение политики YouTube в отношении разжигания ненависти», — сообщается при переходе по ссылке.

Тем не менее копии этого 17-минутного выступления можно найти в интернете. Со словами «дорогие братья и сёстры, воины Христовы, офицеры и солдаты Русской православной церкви» священнослужитель вначале обрушивается с критикой на президента России Владимира Путина за то, что тот «подписал все документы, касающиеся идентификации личности, биометрии, добровольного согласия на обработки персональных данных»: по мнению проповедника, россияне из-за этих нововведений попадут в зависимое состояние.

«Дорогие братья и сёстры, почему вы молчите, когда тех, кто говорит правду, хотят привлечь к административной и уголовной ответственности? Почему в России создаётся концлагерь Сатаны? Пишите на YouTube, пишите во "ВКонтакте", в ФСБ, в прокуратуру, в полицию, в Следственный комитет о привлечении к ответственности Путина, Мишустина, Собянина, всего депутатского корпуса, всех, кто участвовал во внедрении искусственного интеллекта, биометрических документов», — призывает священник.

Во второй половине проповеди отец Сергий комментирует убийство 27-летнего Владимира Таушанкова, которого 31 мая при штурме его собственной квартиры в Екатеринбурге застрелили бойцы СОБРа.

«Это Росгвардия. За что гвардия раньше получала звание? За мужество, храбрость в войне с фашистами! Какое же мужество проявляла Росгвардия, когда человек, ещё не доказано, нанёс ущерб в восемь тысяч рублей за четыре рулона обоев? К нему ворвались домой спецслужбы, гвардия, взломали дверь. Им показалось, померещилось, что у 27-летнего парня вместо правой руки гранатомёт, а вместо левой — пулемёт! Убили человека, всадили три пули. Вместо защиты прав отобрали жизнь!» — отметил Сергий.

На видео схиигумен несколько раз повторяет, что «всё идёт к сатанинскому режиму».

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумену Сергию проповедовать за его неоднозначные высказывания, публикуемые в формате видеороликов на различных каналах православного толка в YouTube. Священник следовал запрету только месяц и 26 мая снова выступил с резкой видеопроповедью, после появления которой на сайте Екатеринбургской епархии был опубликован указ митрополита Кирилла о том, что деятельность схиигумена Сергия рассмотрит епархиальный суд. До решения суда Сергий запрещён в служении, совершении таинств, лишён права ношения наперсного креста, а также отправлен в затвор на территорию Иоанно-Богословского мужского скита монастыря Царственных страстотерпцев. Кроме того, Сергию запретили принимать исповедь, совершать таинства и требы, «включая чин экзорцизма», постригать в монахи, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения митрополита.