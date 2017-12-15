ФСБ предотвратила теракт «в одном из культовых учреждений» Петербурга

ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге семи членов запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», которые планировали устроить теракт 16 декабря, пишет «Интерфакс».

Предполагаемые преступники были задержаны 13 и 14 декабря, у них изъято «значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература». По сообщению спецслужбы, преступники собирались устроить «самоподрыв террориста-смертника в одном из культовых учреждений», а также взорвать бомбы «в местах массового нахождения людей».

«Руководство ячейкой осуществлялось главарями международной террористической организации из-за рубежа посредством интернет-мессенджера Telegram», — заявили в ФСБ.

Напомним, в апреле 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошёл теракт, в результате которого погибли 15 человек и около ста пострадали. Взрыв устроил смертник, в ходе расследования были задержаны десять человек, все они — выходцы из Средней Азии.

ФСБ заявляла, что теракт в Петербурге был организован с помощью мессенджера Telegram. Позже спецслужба потребовала у мессенджера выдать ключи шифрования сообщений согласно «пакету Яровой»; после отказа Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей, компания пытается оспорить это решение.

Подозреваемый в организации теракта в Петербурге Аброр Азимов и его брат Акрам сообщали, что перед официальным объявлением о задержании их пытали в «секретной тюрьме» ФСБ. Защита называла видео задержания Акрама Азимова сфальсифицированным.