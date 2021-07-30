«Это единственная память о разрушенном Выйско-Никольском соборе». Краеведы Нижнего Тагила попросили сенатора Росселя спасти историческое здание, попавшее под снос вместе с воинской частью на Вые

В комплекс зданий бывшей воинской части на Вые попала историческая постройка середины XIX века. Об этом АН «Между строк» рассказал председатель Нижнетагильского клуба краеведов Алексей Хлопотов. Краевед написал обращение к сенатору, президенту Международного Демидовского фонда Эдуарду Росселю с просьбой спасти здание от сноса (имеется в распоряжении редакции).

Узнав о планах администрации города расчистить от построек территорию воинской части на улице Фрунзе, тагильские краеведы забили тревогу. В комплекс зданий, подлежащих сносу, попадает историческое здание, ранее принадлежавшее Выйско‐Никольскому храму. В XIX веке это был дом священнослужителя собора‐усыпальницы Демидовых. В советское время в нём размещалась военная прокуратура.

«Это двухэтажное здание сразу отчётливо выделяется характерной архитектурой. Поскольку большую часть XX века оно было на закрытой территории, изучением его истории никто не занимался. Однако даже при беглом рассмотрении доступных источников можно сказать, что на карте заводского посёлка от 1846 года на его месте уже обозначена какая‐то каменная или полукаменная постройка. Крыша данного дома также просматривается на одной из фотографий конца XIX века. Есть предположение, что данный дом, как полукаменный, был возведён одновременно с храмом в 1830–1840‐х годах для проживания священника. Позже, в конце XIX — начале XX века был перестроен в двухэтажный каменный», — рассказывает краевед Алексей Хлопотов в письме сенатору Эдуарду Росселю.

На официальный запрос АН «Между строк» в администрации города сообщили, что собственник здания бывшей военной прокуратуры не установлен. Данные о постройке не значатся в Едином государственном реестре недвижимости, в реестре федерального имущества, в реестре государственной собственности области. Также историческое здание не включено в перечень объектов культурного наследия, поэтому, как отметили в мэрии, оно будет снесено как бесхозное имущество.

«Поскольку в Нижнем Тагиле сохранилось совсем мало исторической застройки, а также то обстоятельство, что данный дом наряду с обнаруженным склепом является единственной памятью о разрушенном Выйско‐Никольском соборе, считаем целесообразным его сохранение и восстановление путём передачи Нижнетагильской епархии Русской православной церкви. Просим вас, уважаемый Эдуард Эргартович, как сенатора от Свердловской области и неравнодушного к сохранению исторического наследия человека, дать соответствующие указания и распоряжения», — пишет Алексей Хлопотов.