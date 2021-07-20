Мэрия Нижнего Тагила дала добро на снос аварийных зданий воинской части на Вые

Администрация Нижнего Тагила одобрила снос комплекса зданий бывшей воинской части на Вые (улица Фрунзе, 69). В постановлении, опубликованном на официальном сайте города, значатся 13 построек бывшего военного городка.

Власти города планируют снести две казармы, учебный корпус, столовую, овощехранилище, магазин, котельную, банно-прачечный комплекс, пункт кинопроката. В постановлении уточняется, что решение о демонтаже приняли на основании «комиссионного обследования технического состояния конструктивных элементов зданий». Служба заказчика горхозяйства в ближайшее время объявит конкурс на снос зданий и утилизацию мусора.

Воинская часть на Вые перестала эксплуатироваться в начале 2000-х. На момент передачи в областную собственность территория не охранялась, здания находились в полуразрушенном состоянии.

В разные годы мэры Нижнего Тагила мечтали облагородить эту территорию. Здесь предлагали открыть кадетскую школу, думали о строительстве ФОКа. Нынешний мэр Владислав Пинаев ранее заявлял, что участок зарезервирован под спортивный центр, поскольку на Вые и Красном Камне сейчас нет мест для занятий физкультурой. Позже чиновники обсуждали вероятность строительства на части территории военного городка детского сада.

О новых планах на территорию 13 июля заявил сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель во время посещения найденного за ДК «Юбилейный» захоронения. Тагильские чиновники считают, что строители случайно обнаружили склеп Демидовых, который до середины XX века располагался на этом самом месте в подвале Выйско-Никольской церкви. Россель рассказал, что на месте воинской части будет построен храм. Проектирование церкви профинансирует Международный Демидовский фонд, который он возглавляет. В новом храме, по словам сенатора, будут стоять памятники Демидовым и проходить богослужения в их честь.