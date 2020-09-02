«Это было смелое и большое культурное явление в городе». 20 лет назад в Нижнем Тагиле появилось актёрское образование

Актёрское отделение Нижнетагильского колледжа искусств в этом году отмечает 20-летие. В 2000 году новое отделение положило начало реорганизации музыкального училища и навсегда изменило театральную жизнь Нижнего Тагила. «Афиша МС» пообщалась с педагогами и выпускниками о том, как создавалось новое отделение, интересно ли было на нём учиться и что самое главное в воспитании будущего актёра.

Актёров надо воспитывать дома

Ольга Черепова, работавшая в те годы завлитом Нижнетагильского драматического театра, вспоминает, что идея создать актёрское отделение появилась у худрука театра заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Пашнина.

«Ситуация развивалась так. 20 лет назад средний возраст артистов в драматическом театре был 50 лет. Опытные люди в театре, конечно, нужны, но нужны и молодые лица. До 90-х годов к нам приезжали по распределению выпускники Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ). Потом ситуация резко изменилась. Актёры не хотели ехать в Нижний Тагил, потому что жильё им не предоставляли. Для местных ребят квартирный вопрос так остро не стоял. Поэтому у Валерия Павловича родилась мысль растить актёров дома, в Тагиле. У директора музучилища Натальи Александровны Кропотовой, как я понимаю, был свой интерес в этом. Училищу надо было развиваться, а возможность открыть отделение с новой профессией давала большие перспективы. И эти два мудрых человека пошли к третьему мудрому человеку — главе города Николаю Диденко», — рассказывает Ольга Черепова.

Диденко идею педагогов поддержал. На её реализацию потребовалось больше года — нужно было убедить чиновников в Министерстве культуры, в ведении которого находилось училище, переименовать учебное заведение, переделать массу документов. И вот 1 сентября 2000 года в Нижнем Тагиле появился новый колледж, в котором музыкантов и актёров обучали под одной крышей.

На актёрском отделении студенты постигали не только азы будущей профессии, но и изучали гуманитарные науки: литературу, историю и теорию музыки, сольфеджио, всеобщую историю, историю изобразительного искусства, иностранные языки.

«Время было тяжёлое, безденежное, так что это решение можно назвать смелым. Кроме того, оно было своевременным — в театрах не было молодёжи и без своего актёрского отделения им было бы очень тяжело, — говорит Наталья Кропотова, возглавлявшая колледж искусств до 2012 года. — Конечно, первая реакция наших педагогов была не самая положительная. Им было непонятно, что это будет за образование. А шумная актёрская публика не внушала доверия. Помню, какой был культурный шок у педагогов по вокалу, когда они принимали экзамен у актёров, у которых не было слуха вообще. Решили ставить оценку всем, кто споёт хотя бы две ноты чисто. Со временем были выработаны технологии работы со студентами актёрского отделения. Вначале было соперничество у актёров и музыкантов, но все быстро подружились. Это было большое культурное явление в городе».

Заведующей актёрским отделением стала завлит драматического театра Ольга Черепова, которая сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Она 17 лет возглавляла отделение, преподавала историю мирового театра, решала не только учебные, но и личные проблемы студентов, для многих стала второй мамой. Все артисты, закончившие Нижнетагильский колледж искусств, называют Ольгу Павловну душой отделения. Она прививала студентам любовь к театру, его истории, придумывала милые студенческие традиции. Такие, например, как первосентябрьский арбузник, на котором педагоги угощали студентов арбузом в ознаменование начала учебного года.

«Ольга Павловна Черепова — идейный вдохновитель всего этого начинания. Она всегда была связующим звеном отделения. Дети к ней как к матери относились и относятся даже сейчас, ей постоянно звонят. Она такой авторитет для них. Она придумала традиции студенческие, организовывала мастер-классы известных актёров, которые приезжали в Тагил или Екатеринбург. Она приобщала детей к театру — и к драматическому, и к кукольному. Решала бытовые проблемы, личные, финансовые. И педагогам очень помогала тоже. Актёры ведь люди с амбициями, капризные, а она всегда всё улаживала, всех уговаривала, разрешала любые конфликты — удивительный человек», — говорит о своей коллеге артистка Нижнетагильского театра кукол Светлана Шибнева.

Учить будущих актёров пригласили артистов Нижнетагильского драматического театра. Педагогический опыт был только у двух людей — Ольги Череповой и Валерия Пашинина, который до этого преподавал актёрское мастерство в ЕГТИ. Валерий Пашнин и Игорь Булыгин преподавали актёрское мастерство, Ольга Малиновская и Иза Высоцкая — сценречь. Педагогом по сценическому движению стал Виктор Бубенков. Позже на отделение пришли работать артисты Елена Макарова, Татьяна Исаева, Валерий Каратаев, Леонид Шаропин.

Спустя два года, в 2002-м, был набран первый курс отделения «Актёр театра кукол». Его возглавили артисты Нижнетагильского театра кукол Владимир и Светлана Шибневы. До этого они 10 лет воспитывали любовь к театру в студии гимназии № 18.

Росли прямо на сцене

Абитуриентов на актёрское отделение набирали не только из Нижнего Тагила, но и из соседних городов. Конкурс в первые годы был серьёзный. Поступали и одарённые ребята, которые хотели заниматься актёрской профессией, и те, кто ни разу не был в театре, но кому было интересно открыть для себя что-то новое.

Главный режиссёр Нижнетагильского театра кукол и заведующая актёрским отделением Нижнетагильского колледжа искусств Наталья Молоканова признаётся, что до поступления ни разу не была в театре кукол.

«У меня сестра — музыкант, она училась на струнном отделении в музучилище. Она мне сказала, что открылся актёрский курс. Я училась на программиста в это время и собиралась поступать в УПИ. Ну, все вроде идут, и мне надо. Но театр был для меня мечтой детства. Решила попробовать. Поступала, конечно, на драму, но во второй тур не прошла, как и мой друг Алексей Коновалов, который сейчас работает в Москве в Малом театре. Мы расстроились, жизнь не удалась. И тут подходит к нам Светлана Иванова Шибнева и спрашивает, не хотим ли мы попробовать себя в театре кукольном. Лёшка, помню, спросил, какая зарплата у артистов театра кукол. Так мы стали студентами кукольного отделения. Я до этого ни разу не была в театре кукол. Это была судьба», — вспоминает Наталья Молоканова.

Наталья вспоминает, что на первом курсе не сдала экзамен по актёрскому мастерству. Было очень обидно, поэтому она решила взяться за учёбу основательно. Уже на первых курсах появилась мечта стать театральным режиссёром, которую она исполнила, отучившись в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Про первый выпуск отделения до сих пор говорят, что он самый звёздный. Первыми выпускниками стали Юрий Сысоев, Евгений Сетьков, главный режиссёр Нижнетагильского театра кукол Наталья Молоканова. Наталья, выпускница-отличница, получила мэрскую премию, а для первых выпускников 2004 года глава города Николай Диденко провёл пышный приём, на котором каждый выпускник получил в подарок фирменные тагильские часы.

Все педагоги и выпускники отделения отмечают, что первым курсам повезло особенно — они учились прямо на театральной сцене. В начале 2000-х в колледже не было необходимой материальной базы, не было сценического пространства, поэтому с первого курса студенты вливались в театральные коллективы, играли в спектаклях на большой сцене. Юные актёры буквально жили в театре, занятия длились с 9:00 до 21:00, вспоминает заслуженный артист России Владимир Шибнев.

«Выдерживали не все. Как у станка рабочий или как повар орудует ножом, так студент учится работать с куклой. Нужно помнить про технологию, пластику, а ещё надо чувства подключать. Это очень сложно, но интересно. В театре кукол куклой может быть любой предмет. Интересно, что дети не думают, что есть такая профессия — актёр театра кукол. Они открывают это будучи взрослыми людьми, как ни странно», — говорит Владимир Шибнев.

«Их воспринимали в театре как наших детей. Это и была семья, мы правда были им как родители. Я, как мамка, обижалась на мужа, когда он кричал на студентов. Они ревут, переживают, мы ругаемся. В общем, всё как в обычной семье», — добавляет Светлана Шибнева.

Первый курс был курсом проб и ошибок, признаёт заслуженный артист России Игорь Булыгин. На первых студентах была отработана методика, которой педагоги актёрского отделения пользуется все эти 20 лет.

«Самое трудное для педагога — увидеть и понять каждого из них. Мы отбираем за какие-то качества, потом начинаем разбираться в сути. Актёр — это личность. Мне надо в 15-летнем ребёнке увидеть эту личность, понять, к чему мне привести этого человека, кем он должен выйти. Первый курс — это всегда ломка. Год, два, три идёт работа, мы превращаем студента в актёра. Мне был 31 год, когда я начал преподавать. Для меня это был бешеный опыт. А ещё моя педагогическая практика помогла мне вспомнить все основы самому, всё, что замылилось после окончания театрального института. Я понимал, что студенты будут смотреть на меня и я должен уметь делать то, что требую от них. В каждого вложено столько сил, столько здоровья, честно сказать. Их маленькие беды — это мои беды. Что мы только не решали совместно. Все подростковые проблемы проходили вместе. Можно сказать, помимо двух дочерей я воспитывал и своих студентов», — говорит Игорь Булыгин.

Некоторые студенческие спектакли вошли в репертуар обоих театров. В театре кукол зрительским успехом пользовался музыкальный спектакль «Сюрприз». С постановкой на английском языке «Винни Пух» студенты-кукольники даже побывали на гастролях по Горноуральскому городскому округу. В драматическом театре студенты играли спектакль «А зори здесь тихие» и экспериментальную молодёжную постановку «Dogs».

Приглашали студентов и на роли в репертуарные спектакли. Так, выпускник колледжа искусств артист Юрий Сысоев с удовольствием вспоминает, как получил небольшую роль в любимом им с детства спектакле-хите «Ромео и Джульетта». И как чуть не потерял эту роль, потому что его рассмешил старший коллега Сергей Зырянов и Юрий прямо во время спектакля начал хохотать, хотя момент был весьма трагический.

А актриса Ирина Цветкова со смехом рассказывает, как проспала в театр на свой выход в спектакле «Сирано де Бержерак»:

«Это был такой ужас. Я тогда подрабатывала официанткой, пришла с ночной смены, легла спать. Мне звонит Катя Борисенкова и начинает говорить. А у меня всё начинает холодеть внутри. На следующее утро весь курс пошёл со мной к Валерию Павловичу. Одной мне было страшно. Меня не отчислили, но из спектакля убрали».

Востребованная профессия

Сегодня в Нижнетагильском драматическом театре работает 12 выпускников актёрского отделения колледжа искусств — все они ведущие артисты, любимцы публики. Труппа Нижнетагильского театра кукол почти на 90% состоит из учеников Светланы и Владимира Шибневых. Трудятся выпускники Нижнетагильского колледжа искусств и в Новом Молодёжном театре. А также работают в разных театрах страны — в Москве, Петербурге, Томске, Екатеринбурге, Курске, Брянске, Волгограде, Перми. Почти все выпускники получили высшее образование.

«Я очень люблю первый набор студентов. Они были первые, это было классно. Нам было грустно, когда они уезжали в другие города, но мы в итоге осознали: да, мы растим их для себя, но не имеем права на них давить. Они делают славу российскому театру. Наша Маша Зимина сейчас, например, номинант “Золотой Маски”. У нас ребята работают в престижных театрах, получают престижные премии. Константин Гришанов снимается в сериалах “Метод”, “Великолепная пятёрка”, успешен в своём деле. Алексей Коновалов работает в Малом театре. Круче-то ведь некуда», — говорит Ольга Черепова.

Те, кто не пошёл работать в театр, связали жизнь с творческими профессиями, стали педагогами театральных дисциплин в сузах и вузах страны. Кристина Брахман и Олег Солодухин стали успешными радиоведущими, Елена Жигулина закончила СПБГУ, защитила диссертацию по зарубежной литературе, преподавала в Колумбии английскую литературу, сейчас живёт в Москве. Елизавета Навиславская сейчас руководит отделением пластической выразительности и актёрского мастерства в Академии танца Бориса Эйфмана в Петербурге.

Выпускница первого курса актриса Мария Зимина, номинант на «Золотую Маску», работала в Молодёжном театре на Фонтанке, сейчас трудится в питерском театре «Приют комедианта». О студенческих годах в Нижнем Тагиле вспоминает с теплотой до сих пор.

«Любимый педагог — Валерий Павлович Пашнин, мой мастер. Его советы, пожалуй, ярче всего осели в моей голове. Ольга Павловна Черепова — любимый педагог по теоретической части. Она настолько любит свой предмет, что с невероятной лёгкостью прививает интерес к истории театра студентам. Горящие глаза жизнерадостной Ольги Павловны я, пожалуй, забыть не смогу. Курс у нас был замечательный, нас было мало, мы все были на виду у педагогов, так что филонить было сложно. Люблю вспоминать учёбу в Тагиле, ребят-однокурсников. Я с большим теплом вспоминаю всех педагогов колледжа и тех артистов из драматического театра, которых Валерий Павлович подключил к нашему обучению. Они были невероятными, старались передать весь свой профессиональный опыт нам. И это невероятно ценно!»

Из-за пандемии коронавируса колледж решил отложить большое празднование юбилея актёрского отделения. Но накануне, в День знаний, выпускники, которые остались работать в Нижнем Тагиле и соседних городах, собрались вместе, чтобы вспомнить студенческие годы и поблагодарить своих педагогов.