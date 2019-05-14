Двое подростков, убивших инвалида в Берёзовском, обжаловали свой приговор

Двое подростков, убивших инвалида Дмитрия Рудакова в Берёзовском, обжаловали свой приговор, со ссылкой на источник в городском суде пишет E1.ru.

В суде уточнили, что апелляция на приговор пока поступила только от двух из четырёх подростков, но не исключили, что жалобы от ещё двоих виновников расправы пока просто не дошли по почте из Кировграда, где сейчас отбывают наказание осуждённые несовершеннолетние.

Напомним, один из подростков получил девять лет и девять месяцев воспитательной колонии, второго приговорили к девяти годам, третьему дали восемь лет и восемь месяцев, четвёртому — восемь лет и шесть месяцев. Приставы надели на них наручники прямо в зале суда.

20-летнего Дмитрия Рудакова убили 10 августа 2018 года. Подростки (пять человек от 13 до 16 лет), среди которых была одна девочка, позвали его за гаражи, заставили раздеться, а потом начали издеваться и избивать. Из-за болезни Дмитрий не мог сопротивляться и в итоге скончался от травм головы.

Первоначально дело возбудили по части 4 статьи 111 («Тяжкие телесные повреждения, по неосторожности повлекшие смерть»), но позже матери Дмитрия удалось добиться того, чтобы статью переквалифицировали на более суровую — «Убийство».