В Берёзовском вынесли приговор подросткам, убившим инвалида (ВИДЕО)

Берёзовский городской суд вынес приговор четырём малолетним участникам расправы над 20-летним инвалидом Дмитрием Рудаковым, пишет E1.ru.

Самому старшему из подростков, который до приговора сидел в СИЗО, дали 9 лет 9 месяцев воспитательной колонии. Время содержания под стражей засчитывается в срок — 1 день за 1,5 дня в колонии. С подсудимого также взыскивается 12 тысяч рублей за адвоката по назначению.

Второго подростка приговорили к 9 годам колонии, с него взыскали 3000 рублей за судебные издержки. Третьего участника убийства инвалида также признали виновным и назначили 8 лет 8 месяцев, с него взыскали 1127 рублей за судебные издержки. Четвёртому подростку дали 8 лет и 6 месяцев.

Судья отметила, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней в Свердловском областном суде.

Напомним, Дмитрий Рудаков был найден мёртвым в Берёзовском 10 августа, его обнаружили в районе гаражей недалеко от дома по улице Исакова. Он скончался от черепно-мозговой травмы.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Силовики вскоре задержали подозреваемых — четверых подростков в возрасте от 14 до 16 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. В компании также была 13-летняя девочка, которая, по версии следствия, снимала происходящее на видео.

16-летнего Б. сразу взяли под арест. После народного схода жителей Берёзовского следственное управление СКР задержало ещё трёх подростков и попросило суд заключить их под стражу, однако арестованы были только двое — 14-летний А. и 16-летний К. 14-летний И. был отправлен под домашний арест. Требование изолировать 13-летнюю девочку суд Берёзовского отклонил, сославшись на отсутствие необходимого для этого заключения специалистов.