Дмитрий Песков прокомментировал волну телефонного терроризма в регионах

Спецслужбы работают над поиском ответственных за волну ложных сообщений о минировании различных объектов в российских регионах, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это уже не первый день происходит. Подобные волны, к сожалению, имели место и в прошлом. Это наказуемое деяние, спецслужбы работают над этим. Нужно выразить надежду, что будет раскрыто, кто стоит за этими провокационными действиями», — отметил Песков.

Напомним, волна звонков и писем о минировании в разных регионах началась неделю назад, эвакуации проводились в Южно-Сахалинске, Иркутске, Якутске и других городах. 29 января сообщения о минировании получили учреждения 12 регионов России, в том числе Свердловской области и Пермского края, а 30 января из-за предупреждений о бомбе не работали все школы Архангельска и Великого Новгорода.

До этого волна телефонного терроризма прошла по регионам России в сентябре 2017 года. Неизвестные сообщали о минировании торговых центров, культурных объектов и государственных учреждений. За год было эвакуировано около 3 млн человек.