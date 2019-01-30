В Великом Новгороде закрыли все школы после звонков о минировании

В Великом Новгороде закрыли все школы после звонков о бомбах, со ссылкой на правительство области пишет «Интерфакс».

Все школы проверяют, там ищут бомбы. Местные СМИ сообщают, что в некоторых школах при эвакуации детям говорили, что учреждение закрывают по техническим причинам или из-за отключения отопления. Также в Великом Новгороде эвакуировали областную клиническую больницу — там отменили плановые операции и приём в поликлинике.

Сообщения о заложенных бомбах также получили больницы, правительство и другие объекты в Мурманске.

Накануне, 29 января, сообщения о минировании зафиксировали в 12 регионах России (включая Свердловскую область), там проводили массовые эвакуации. Ни одна угроза не подтвердилась.

Последняя массовая волна звонков о минировании была в России осенью 2017 года. Тогда в ФСБ сообщали, что её организовали из-за рубежа.