Для отстранённых от Олимпиады спортсменов проведут альтернативный турнир в Сочи

Для российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду-2018, будет организован альтернативный турнир в Сочи, со ссылкой на источник в Министерстве спорта России пишут «Известия». В сочинских соревнованиях смогут принять участие от 500 атлетов.

Кроме россиян, в столицу зимних Игр 2014 года позовут иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии в 2018 году.

«Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхёнчхан, состоятся именно в Сочи», — заявил источник издания.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявлял о том, что его ведомство сейчас активно работает над деталями альтернативных соревнований.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета РФ и отстранил сборную России от зимней Олимпиады. В Играх разрешили участвовать только тем атлетам, которые докажут свою «чистоту». Они не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн.

25 января Олимпийский комитет России опубликовал полный список российских спортсменов, получивших приглашения от МОК в Пхёнчхан. В общей сложности в составе команды «Олимпийские спортсмены из России» выступят 169 атлетов в 15 видах спорта (на Олимпиаду-2014 в Сочи были отобраны 225 российских спортсменов).

На фоне антидопингового куража сборная России потеряла 111 претендентов на поездку в Пхёнчхан, в том числе более 10 суперзвезд, претендовавших на золото Олимпиады-2018. Среди них — шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.