МОК запретил свердловчанину Антону Шипулину участвовать в ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова к Пхёнчхану-2018, со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова пишет Sports.ru.

«Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются "чистыми" спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — заявил Станислав Поздняков.

Также он заявил, что в списке не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта.

«Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр», — отметил Станислав Поздняков.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России отметил, что, хотя МОК и имеет право приглашать или не приглашать спортсменов, на это должны быть объективные причины.

Напомним, 6 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Также МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.

Российских спортсменов, чьи имена не запятнаны допинговым скандалом, допустили к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. В качестве национальной сборной России выступать на ОИ запрещено.