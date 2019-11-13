Депутаты Нижнего Тагила попросили Счётную палату проверить в 2020 году АРИС, кинотеатр и ещё 4 объекта

В 2020 году Счётная палата Нижнего Тагила проверит муниципальное Агентство рекламно-информационного содействия (АРИС), деятельность которого ранее была признана незаконной. Специалисты контрольно-ревизионного органа посмотрят, соблюдались ли условия предоставления субсидий из бюджета города и как расходовались деньги, а также каким образом использовалось казённое имущество в 2018 и 2019 годах.

Список задач для Счётной палаты на будущий год сегодня, 13 ноября, утвердили депутаты думской комиссии по самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. В нём указано, что, помимо автономного АРИСа, проверке подвергнутся также Городской дворец молодёжи, киновидеодосуговый центр «Красногвардеец», МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» и МКУ «Центр обслуживания зданий и помещений». Кроме того, специалисты Счётной палаты проанализируют, как использовались средства местного бюджета, выделенные на реализацию контракта жизненного цикла «Светлый город» в 2018 и 2019 годах.

Окончательно перечень депутатских поручений для включения в рабочий план 2020 года контрольно-ревизионного органа будет утверждён на ближайшем очередном заседании Нижнетагильской гордумы, оно состоится в конце ноября. Результаты всех проверок опубликуют на официальном сайте города.

Счётная палата создана решением Нижнетагильской городской думы в 2008 году и является постоянно действующим органом местного самоуправления города Нижнего Тагила. Структура осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, гласности, объективности и независимости от объектов контроля. В ходе последних проверок её сотрудники выявили нарушения в работе драмтеатра, ГДДЮТ и Центральной городской библиотеки.