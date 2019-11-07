Экономика

«Это средства на будущий период». Счётная палата Нижнего Тагила нашла при проверке драмтеатра не отражённые в бухучёте 104 млн рублей

07.11.2019 20:02

Счётная палата нашла при проверке Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка несколько нарушений, в том числе неотражение в бухгалтерском учёте 104 млн рублей. Специалисты контрольно-ревизионного органа проверяли, как учреждение расходовало бюджетные средства и использовало муниципальное имущество в 2018 году. Они выявили, что драмтеатр не предъявил арендатору пени за несвоевременное внесение платежей в сумме 698,1 тысячи рублей, не соблюдал порядок оформления путевых листов и не смог достигнуть утверждённого муниципальным заданием количества показов спектаклей на выезде и в родных стенах.

Директор драмтеатра Ольга Анисимова в разговоре с АН «Между строк» отметила, что «для такого большого учреждения замечаний достаточно немного». Кроме того, «крамольных» среди них нет, все они исправимы.

«Мы сейчас работаем над их устранением, сказала Ольга Анисимова. Разница в подсчётах показателей по муниципальному заданию у нас произошла не из-за того, что мы там специально что-то завышали, а из-за изменения законодательства. Изменились перечни муниципальных услуг. Мы учли выезд в Серов с показом спектакля, но этого не нужно было делать, так как нам на это выделили областную субсидию. 104 млн рублей это та сумма, которая предназначалась для будущего периода, но должна была быть отражена раньше. Но вообще это не наш вопрос, у нас же нет своей бухгалтерии, финансовыми вопросами занимается “Единый учётный центр”. Мы сегодня коллективом рассмотрели все замечания. Результатами проверки в принципе довольны».

По итогам проверки Счётная палата направила руководству драмтеатра представление об устранении нарушений. Также информационные письма были переданы в управление культуры, в прокуратуру Ленинского района и мэру Владиславу Пинаеву. До конца 2019 года вопрос, касающийся результатов проверки учреждения, рассмотрят на заседании думской комиссии по соцполитике.

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