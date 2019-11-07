«Это средства на будущий период». Счётная палата Нижнего Тагила нашла при проверке драмтеатра не отражённые в бухучёте 104 млн рублей

Счётная палата нашла при проверке Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка несколько нарушений, в том числе неотражение в бухгалтерском учёте 104 млн рублей. Специалисты контрольно-ревизионного органа проверяли, как учреждение расходовало бюджетные средства и использовало муниципальное имущество в 2018 году. Они выявили, что драмтеатр не предъявил арендатору пени за несвоевременное внесение платежей в сумме 698,1 тысячи рублей, не соблюдал порядок оформления путевых листов и не смог достигнуть утверждённого муниципальным заданием количества показов спектаклей на выезде и в родных стенах.

Директор драмтеатра Ольга Анисимова в разговоре с АН «Между строк» отметила, что «для такого большого учреждения замечаний достаточно немного». Кроме того, «крамольных» среди них нет, все они исправимы.

«Мы сейчас работаем над их устранением, — сказала Ольга Анисимова. — Разница в подсчётах показателей по муниципальному заданию у нас произошла не из-за того, что мы там специально что-то завышали, а из-за изменения законодательства. Изменились перечни муниципальных услуг. Мы учли выезд в Серов с показом спектакля, но этого не нужно было делать, так как нам на это выделили областную субсидию. 104 млн рублей — это та сумма, которая предназначалась для будущего периода, но должна была быть отражена раньше. Но вообще это не наш вопрос, у нас же нет своей бухгалтерии, финансовыми вопросами занимается “Единый учётный центр”. Мы сегодня коллективом рассмотрели все замечания. Результатами проверки в принципе довольны».

По итогам проверки Счётная палата направила руководству драмтеатра представление об устранении нарушений. Также информационные письма были переданы в управление культуры, в прокуратуру Ленинского района и мэру Владиславу Пинаеву. До конца 2019 года вопрос, касающийся результатов проверки учреждения, рассмотрят на заседании думской комиссии по соцполитике.