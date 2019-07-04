Счётная плата Нижнего Тагила нашла принципиальные нарушения в работе Центральной городской библиотеки

Счётная палата Нижнего Тагила выявила массу нарушений во время проверки деятельности Центральной городской библиотеки. Контролирующий орган проверял, как расходовались бюджетные средства и использовалось имущество в 2018 году. В отчёте, опубликованном на официальном сайте мэрии, значатся 17 нарушений.

Так, руководство библиотеки завышало зарплаты некоторым сотрудникам. Главному энергетику учреждения начисляли зарплату по повышающему коэффициенту, нарушив положение об оплате труда. Неправомерные расходы на зарплату составили почти 170 тыс. рублей.

Нашёл контролирующий орган и нарушения в работе с имуществом библиотеки: не было зарегистрировано право управления на три объекта недвижимости общей стоимостью 1,6 млн рублей. С нарушениями вёлся бухгалтерский учёт: в документах не отражена отчётность на более 1,6 млн рублей.

Нашлись нестыковки и при формировании муниципального задания при приобретении периодических изданий для библиотечного фонда.

Счётная палата внесла руководству ЦГБ представление об устранении нарушений. Материалы проверки были направлены в прокуратуру Ленинского района, главе города и в Нижнетагильскую гордуму. Народные избранники рассмотрят документ проверки на одной из профильных комиссий.