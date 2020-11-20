Депутаты Нижнего Тагила попросили чиновников предоставить медикам муниципальные квартиры. Но те заявили, что это не спасёт город от тотальной нехватки врачей

Депутаты Нижнетагильской гордумы попросили чиновников найти и подготовить квартиры для медиков, которые приедут жить и работать во второй по величине город Свердловской области после окончания своего целевого обучения. Однако те им заявили, что с помощью льготного жилья врачей в Нижнем Тагиле нынче не удержать. Острый вопрос был поднят на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, где 19 ноября как раз обсуждалась тема ремонта и предоставления горожанам жилых муниципальных помещений и квартир.

«В первой горбольнице укомплектованность врачами сегодня составляет порядка 40%, — отметил спикер гордумы Вадим Раудштейн. — Есть целевые студенты, которые сейчас учатся и потом будут готовы приехать работать в Нижний Тагил. Их достаточное количество. Я вам предлагаю связаться с главными врачами, уточнить у них информацию. Подготовить жильё, чтобы люди приезжали не на пустое место. Либо это будет организовано на условиях коммерческого найма, либо каким-то иным способом... Нам ранее уже сообщали, что готовы предоставлять врачей, за нами предоставление жилья».

Начальник управления по учёту и распределению жилья тагильской администрации Викторина Пырина в ответ сообщила, что из 129 предоставленных медицинским работникам помещений почти половина сейчас пустует. Врачи уезжают жить и работать в другие города, даже несмотря на наличие жилья.

«Безусловно, эта категория заслуживает внимания, особенно в нынешних условиях, — отметила Викторина Пырина. — Мы с ней работали и будем продолжать работать по мере возможностей. На сегодняшний день мы планируем отремонтировать 58 квартир и будем заселять туда людей. Но хочу отметить, что начиная с 2009 года мы предоставили медицинским работникам из муниципального жилого фонда 129 помещений, в том числе отремонтированные квартиры. Сейчас осталось только 60 специалистов. Многие расторгли договоры и уехали из города. Не по причине отсутствия жилого фонда, по иным причинам — трудовым или неорганизованным рабочим местам».

Первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин также отметил, что чиновники не имеют права заранее резервировать муниципальные помещения для медиков.

«Здравоохранение финансируется областью, — напомнил депутат Вячеслав Малых. — Может быть, выйти на неё и предложить предусмотреть финансовые средства в рамках какой-то конкретной программы? У нас сейчас есть программы, которые финансируются областью и федерацией, такие, например, как строительство жилья для сирот, переселение людей из ветхого жилья. Это будет законно, и все будут понимать, что в такой-то период на 10 или 20 медиков городу выделена такая-то сумма. Может быть, окажется достаточно даже 40 млн в год, на которые будет куплено 30 или 20 квартир».

Чиновники отметили, что это хорошее предложение и они готовы проработать этот вопрос вместе с городской думой в ближайшее время.